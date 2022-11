Traton „Wir brauchen China“ – VW-Tochter Traton will Geschäft in der Volksrepublik ausbauen

Düsseldorf Ungeachtet globaler Spannungen baut die Volkswagen-Tochter Traton ihr Geschäft in China aus. Derzeit entsteht in Rugao bei Shanghai ein neues Lkw-Werk, das 2025 mit der Produktion starten soll, wie Traton-Chef Christian Levin im Gespräch mit dem Handelsblatt bestätigte. Von dort will die Traton-Marke Scania ihre Lastwagen für den asiatischen Markt fertigen, unter anderem um Transportkosten und -wege zu minimieren.

Scania wäre der erste westliche Lkw-Hersteller mit einer eigenständigen Fertigung in China. Bis zu 50.000 Fahrzeuge im Jahr soll die Fabrik einmal produzieren können. „Wir brauchen China, um unsere Position auf dem Weltmarkt zu verbessern“, sagte Levin. Ohne die Volksrepublik werde es nicht gehen, das Land sei global der größte Markt.

Vier von zehn Lkws über sechs Tonnen Gewicht werden in China verkauft. Aktuell kooperiert Traton in der Volksrepublik mit dem chinesischen Hersteller Sinotruk, an dem die VW-Tochter 25 Prozent der Anteile hält. Wie groß die Gewinne oder Umsätze sind, die Traton in China erwirtschaftet, kommuniziert das Unternehmen nicht.

Mit der Zusammenlegung der Truck-Marken wie Scania und MAN unter dem Dach von Traton hatte der VW-Konzern den Anspruch formuliert, an die Spitze der Industrie vorzustoßen. Das Unternehmen hat zwar mittlerweile mit gut 30 Milliarden Euro Umsatz zum Wettbewerb aufgeschlossen, liegt aber hinter den Konkurrenten Volvo und Daimler Truck.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Im vergangenen Jahr erwarb das börsennotierte Unternehmen darum auch den US-Hersteller Navistar, um die globale Präsenz auszubauen. So wollte der Konzern die Stückzahlen steigern und die hohen Entwicklungskosten wieder einspielen. China ist der nächste Schritt in dieser Strategie.

Traton in China: Erfolgslose Vergangenheit

Schon in früheren Jahren hatte Traton versucht, in der Volksrepublik Fuß zu fassen – allerdings ohne Erfolg. Die Fahrzeuge waren zu sehr mit Technik aufgeladen und für chinesische Kunden zu teuer. Inzwischen habe sich der Markt weiterentwickelt, sagte Levin. Nachgefragt würden nun auch hochwertige Nutzfahrzeuge.

Der Schritt kommt dennoch zu einer ungewöhnlichen Zeit: Auch wenn die deutsche Industrie im chinesischen Absatzmarkt viel Geld verdient, versuchen viele Konzerne aktuell, ihre Abhängigkeit zu reduzieren. Die wachsenden Spannungen im Taiwankonflikt und die offensive Außenpolitik der Chinesen nähren Ängste, dass sich das Verhältnis der Volksrepublik zum Westen weiter verschlechtern könnte.

Eskalieren die Streitigkeiten, könnten die Geschäfte in China verloren gehen – ähnlich wie es nach dem Angriff auf die Ukraine im russischen Markt der Fall war.

Raus aus Russland nach 29 Jahren, rein nach China. (Foto: Volkswagen AG) Traton-Chef Christian Levin

Dort hatte Traton nach dem Ausbruch des Ukrainekriegs den Rückzug aus dem Land angekündigt. Bis zum Ende des ersten Quartals 2023 soll dieser Plan abgeschlossen sein, sagte Levin. „Wir verlassen den Markt dann nach 29 Jahren, was mich traurig stimmt.“ Mittelfristig sehe er keine Chance, dass Traton nach Russland zurückkehre. „Das ist ein langfristiges Thema.“

Der CEO hält die Gefahren für beherrschbar

Auch der Gefahr in China ist sich Traton-Chef Levin bewusst. „Die aktuelle Entwicklung mit dem Krieg in der Ukraine und den Verwerfungen um China sind ein Rückschlag für eine globalisierte Welt“, sagte er. Nicht nur Staaten müssten sich in diesem Umfeld vorsichtig verhalten. „Dies gilt auch für uns als Industrieunternehmen.“

>> Lesen Sie dazu: VW, Siemens, BASF – Das Problem der deutschen Industrie mit China

Levin sieht nach eigenen Worten durchaus die Probleme mit China in Bezug auf Handelskonflikte mit den USA, Klimaziele und die Menschenrechtslage. Doch es sei aus einer Sicht leichter „auf solche Themen Einfluss zu nehmen, wenn man selbst vor Ort ist“. Als Teil des VW-Konzerns, der zu den größten ausländischen Firmen in China gehört, hält er die Gefahren für Traton für beherrschbar.

VW ist wie viele andere deutsche Unternehmen abhängig vom Geschäft in und mit China. Dort erwirtschaftet der Wolfsburger Konzern rund 40 Prozent seines jährlichen Gewinns – Geld, das der Autobauer für die Transformation zum Hersteller digital vernetzter Elektrofahrzeuge braucht. Auch Traton muss dringend in neue Antriebe, Assistenten und autonome Systeme investieren – und sucht daher nach neuen Erlösquellen wie eben China.

Gleichzeitig verläuft der Verkauf in der EU insgesamt weiter schleppend. Während es bei großen Lastern und Bussen im Oktober aufwärts ging, sorgte der Abschwung bei Kleintransportern auch in der Gesamtsicht für den 16. Monat mit Rückgängen in Folge, wie der europäische Herstellerverband Acea am Donnerstag mitteilte. Die Neuzulassungen von Nutzfahrzeugen gingen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 8,5 Prozent auf 132.360 Fahrzeuge zurück.

>> Lesen Sie dazu: Waymo und Daimler Truck testen vollautomatische Lkw in Texas

Traton-Chef Levin will in China aber nicht nur Lkw verkaufen, sondern sein Unternehmen auch technologisch weiterentwickeln. In der Volksrepublik werde intensiv geforscht. „Dort entstehen neue Technologien, an denen wir beteiligt sein wollen“, sagt er. Wenn sein Unternehmen gewisse Trends nicht mitbekomme, sei das fatal.

Ähnlich wie Pkw sollen auch Lastwagen und Busse elektrifiziert und digital miteinander vernetzt werden. Schneller noch als Autos sollen Trucks in einigen Jahren bereits autonom über die Straßen steuern. Selbstfahrende Nutzfahrzeuge gelten als Schlüsseltechnologie, deren Entwicklung viele Milliarden Euro kostet. Vor allem China hat in dieser Disziplin zuletzt erheblich aufholen können.

Trotz Energiekrise, hoher Inflation und hoher Zinsen blickt Levin aktuell zuversichtlich auf das Geschäft mit Lkw – auch weil Traton in allen Märkten die Preise um mindestens zehn Prozent anhob. Viele Aufträge seien in der Coronakrise liegen geblieben und würden jetzt abgearbeitet. „Die Kunden zahlen die neuen Preise“, sagt Levin.

Trotzdem sei die Lkw-Produktion bei der Volkswagen-Tochter noch immer nicht voll ausgelastet. Er wisse, dass diese Entwicklung nicht für immer anhalten werde, sagt Levin. „Aber wir müssen den Fuß auf dem Gaspedal lassen.“

Mehr: „Wenn wir nicht mehr investieren, spielen wir in drei Jahren keine Rolle mehr“ – VWs Chinachef Brandstätter im Interview