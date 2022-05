Triebwerksbauer MTU: Chef Winkler geht zum Jahresende, Technikvorstand Wagner übernimmt

Reiner Winkler gibt seinen Posten aus persönlichen Gründen überraschend auf. Ein Nachfolger ist intern gefunden – und soll wiederum von einer Frau ersetzt werden.

Der bisherige Technikvorstand rückt an die Spitze des Turbinenherstellers. (Foto: MTU) Lars Wagner

München Der Münchner Triebwerksbauer MTU bekommt überraschend einen neuen Chef. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Reiner Winkler werde seinen Posten aus persönlichen Gründen zum Jahresende aufgeben, teilte der Dax-Konzern am Mittwochabend mit.

Nachfolger des 60-Jährigen werde Anfang 2023 der bisherige Technikvorstand Lars Wagner (46). Dies habe der Aufsichtsrat gemeinsam festgelegt. Winklers Vertrag wäre normalerweise erst Ende September 2024 ausgelaufen.

Nach mehr als zwanzig Jahren in der Geschäftsführung und im Vorstand sehe er nun seine Zeit gekommen, die Aufgaben weiterzureichen, erklärte Winkler am Mittwoch. „Die erwartete neue Wachstumsphase des Unternehmens und die sehr gute Nachfolgeregelung an der Spitze des Aufsichtsrats und des Vorstands lassen den Zeitpunkt für meine Entscheidung als sehr geeignet erscheinen.“

Wagner gelte schon länger als potenzieller interner Kandidat, sagte Aufsichtsratschef Klaus Eberhardt. Die freiwerbende Stelle im Vorstand solle nun mit einer Frau besetzt werden, dabei solle auch die Aufgabenverteilung mit entwickelt werden. MTU begründete diese Pläne mit gesetzlichen Regelungen.

Zu Jahresbeginn ging es bei Umsatz und Gewinn spürbar nach oben, die Gewinnmarge weitete sich aus. Winkler sprach von guten Geschäftsaussichten, die sich in Neueinstellungen widerspiegelten. MTU rüstet sich damit auch für höhere Produktionsraten beim europäischen Flugzeugbauer Airbus.