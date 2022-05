Triebwerksbauer MTU: Wagner löst Winkler an Vorstandsspitze ab

Frankfurt Der Münchener Triebwerksbauer MTU bekommt überraschend einen neuen Chef. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Reiner Winkler werde seinen Posten aus persönlichen Gründen zum Jahresende aufgeben, teilte der Dax-Konzern am Mittwochabend mit.

Nachfolger des 60-Jährigen werde Anfang 2023 der bisherige Technikvorstand Lars Wagner. Dies habe der Aufsichtsrat gemeinsam festgelegt. Winklers Vertrag wäre normalerweise erst Ende September 2024 ausgelaufen.

Nach mehr als 20 Jahren in der Geschäftsführung und im Vorstand sehe er nun seine Zeit gekommen, die Aufgaben weiterzureichen, erklärte Winkler am Mittwoch. „Die erwartete neue Wachstumsphase des Unternehmens und die sehr gute Nachfolgeregelung an der Spitze des Aufsichtsrats und des Vorstands lassen den Zeitpunkt für meine Entscheidung als sehr geeignet erscheinen.“

Wagner gelte schon länger als potenzieller interner Kandidat, sagte Aufsichtsratschef Klaus Eberhardt. Wagner, diplomierter Maschinenbauer und Master of Business Administration, wurde in Cuxhaven geboren. Der 46-Jährige machte dort am Lichtenberg-Gymnasium sein Abitur und begann danach eine Ausbildung zum Fluggerätbauer bei Airbus in Bremen.

Es folgte ein Studium der Luft- und Raumfahrttechnik in Aachen, London und Boston. Anschließend kehrte er zu Airbus zurück und übernahm dort verschiedene Managementpositionen in Deutschland und Frankreich. Vor seinem Wechsel zu MTU im Jahr 2015 arbeitete er im Airbus-Werk in Hamburg-Finkenwerder.

Der Vater zweier Kinder ist damit ein ausgewiesener Luftfahrt-Experte, der sich bestens im Kerngeschäft von MTU auskennt. Nicht zuletzt seine enge Verbindung zu Airbus dürfte für seine neue Aufgabe hilfreich sein. MTU gehört einem Konsortium an, das die Triebwerke für den Kurz- und Mittelstreckenjet A320 baut. Das Flugzeug ist das Erfolgsmodell des europäischen Flugzeugkonzerns.

Der neue CEO muss die Produktion deutlich steigern

Hier kommt auf den künftigen MTU-Chef ab dem kommenden Jahr eine Menge Arbeit zu. Airbus erklärte am Mittwochabend, dass die monatliche Fertigungsrate für die A320-Familie von aktuell rund 50 Jets bis 2024 auf 75 Flugzeuge hochgefahren werden soll. Das sind mehr Flugzeuge, als Airbus vor Beginn der Pandemie pro Monat produzierte. Noch-CEO Winkler hatte zwar in der vergangenen Woche erklärt, MTU sei für eine solche Produktionssteigerung gut vorbereitet. Doch MTU hängt selbst wiederum von Lieferanten ab. Hakt es in der stark fragmentierten Produktionskette nur an einer Stelle, hat das gravierende Folgen.

Gleichzeitig muss sich MTU um das Thema nachhaltiger Luftverkehr kümmern. Dabei geht es darum, die aktuellen Verbrennungsmotoren noch effizienter zu machen, aber auch komplett neue Antriebstechnologien zu entwickeln. Als Technikvorstand setzt sich Wagner allerdings schon länger mit diesen Themen auseinander, etwa mit dem alternativen Treibstoff SAF.

Zudem übernimmt Wagner das Amt von einem Manager, der MTU zu einer echten Erfolgsgeschichte gemacht hat. Die Erwartungen der Investoren dürften entsprechend hoch sein. MTU gehörte einst dem Daimler-Konzern. Der verkaufte das Unternehmen an Finanzinvestoren, die brachten MTU im Juni 2005 an die Börse. Zu der Zeit war Winkler Finanzchef, CEO des Unternehmens war Udo Stark. Seitdem ging es steil bergauf. Die Aktie startete mit einem Ausgabepreis von 21 Euro, heute kostet sie über 190 Euro.

Das ist auch ein Verdienst Winklers, der den Chefposten bei MTU 2014 übernahm. Im September 2019 stieg MTU sogar in den Dax auf. Zwar stürzte der MTU-Kurs mit Beginn der Pandemie heftig ab. Die schwerste Krise in der Luftfahrt ging auch an dem Münchener Unternehmen nicht spurlos vorüber. Airbus fuhr zum Beispiel die Produktion der A320 deutlich zurück, weshalb MTU weniger Triebwerkskomponenten liefern konnte. Auch das Wartungsgeschäft litt unter den massiven Beschränkungen im Luftverkehr. Doch schon im Mai 2020 ging es mit der Notierung wieder bergauf. Seitdem hat die Aktie wieder 80 Prozent an Wert zugelegt.

MTU ist mehr wert als der gesamte Lufthansa-Konzern

Aktuell ist MTU an der Börse gut zehn Milliarden Euro wert, mehr als der gesamte Lufthansa-Konzern mitsamt seiner Techniktochter Lufthansa Technik (8,6 Milliarden Euro). Und die Aussichten sind gut. Zu Jahresbeginn ging es bei Umsatz und Gewinn von MTU spürbar nach oben, die Gewinnmarge weitete sich aus.

Winkler sprach Ende vergangener Woche von guten Geschäftsaussichten, die sich in Neueinstellungen widerspiegelten. Den Erfolg wissen auch die Kontrolleure zu schätzen. „Die Rolle der MTU im weltweiten Triebwerksgeschäft konnte unter seiner Führung maßgeblich gestärkt und erweitert werden. Dafür spricht ihm der Aufsichtsrat allergrößten Respekt und Dank aus“, sagte Aufsichtsratschef Eberhardt.

Nach Angaben von MTU soll die Lücke, die Wagner hinterlässt, nun mit einer Frau gefüllt werden. Das liegt auch an den gesetzlichen Vorgaben. Allerdings würden im Zuge dessen auch die Aufgaben neu verteilt.

