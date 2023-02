Triebwerkshersteller Aktie von Rolls-Royce legt um mehr als 20 Prozent zu

London Die Aktien von Rolls-Royce sind am Donnerstag um mehr als 20 Prozent in die Höhe geschnellt, nachdem der neue Chef des angeschlagenen britischen Triebwerksherstellers einen strategischen Neuanfang für das Unternehmen angekündigt hatte. „Wir konzentrieren uns auf die kommerzielle Optimierung“, sagte Vorstandschef Tufan Erginbilgic, der die Führung des Konzerns Anfang des Jahres von Warren East übernommen hatte.

Der Schwerpunkt liege dabei auf der zivilen Luft- und Raumfahrt sowie den Energiesystemen. Einzelheiten der Neuausrichtung will Erginbilgic in der zweiten Jahreshälfte bekannt geben.

Schon jetzt versprach der 62-jährige Topmanager für das laufende Geschäftsjahr bessere Ergebnisse. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete Rolls-Royce ein bereinigtes operatives Ergebnis von 652 Millionen Pfund (knapp 740 Millionen Euro). Ein Plus von 57 Prozent auf vergleichbarer Basis gegenüber dem Vorjahr. Analysten hatten mit einem Gewinn von 489 Millionen Pfund gerechnet. Der Umsatz stieg leicht von elf auf 12,7 Milliarden Pfund.

Im laufenden Jahr soll der operative Profit weiter wachsen und zwischen 800 und einer Milliarde Pfund liegen. Erginbilgic stellte den Aktionären auch wieder eine Dividende in Aussicht. Für das abgelaufene Geschäftsjahr gehen die Anteilseigner dagegen leer aus.

Rolls-Royce steht momentan auf drei Säulen: dem Triebwerksgeschäft für die zivile Luftfahrt, der Rüstungssparte und den Energiesystemen. Der Einbruch des Luftverkehrs während der Pandemie hatte dem Unternehmen stark zu schaffen gemacht. Erginbilgic, der neben einem britischen auch einen türkischen Pass besitzt und mehr als 20 Jahre für den Ölkonzern BP gearbeitet hat, bezeichnete die aktuelle Aufstellung des Unternehmens vor einigen Wochen als eine „brennende Plattform.“

Der 117 Jahre alte Konzern laufe der Konkurrenz hinterher, es fehle die strategische Klarheit. „Wir müssen uns ändern, denn die Probleme von Rolls-Royce sind nicht von Covid verursacht worden“, sagte Erginbilgic. Covid habe sie nur verschärft.

Mini-Reaktoren für die Energiewende

An mehreren Stellen will der Vorstandschef nun Hand anlegen: Erginbilgic will den Kapitaleinsatz verringern, die Effizienz erhöhen, die Kosten senken und Synergien heben. Doch auch einen Stellenabbau will der Rolls-Royce-Chef nicht ausschließen. Sein Vorgänger East hatte bereits 9000 Arbeitsplätze gestrichen. Zu seinen drängenden Aufgaben gehört auch der Schuldenabbau: Ende des Jahres lag der Schuldenstand des Unternehmens bei 3,25 Milliarden Pfund.

Der Manager will dem Traditionsunternehmen eine neue Struktur geben. (Foto: via REUTERS) Rolls-Royce-Chef Tufan Erginbilgic

Neben dem Bau von Triebwerken zum Beispiel für Langstreckenflugzeuge von Airbus und Boeing will Erginbilgic auch an der Energiewende verdienen.

Insbesondere mit Atomkraft will das Unternehmen wachsen: Rolls-Royce hat kleine Atomreaktoren entwickelt, mit denen Strom erzeugt werden kann. Bislang fehle aber die Rückendeckung durch die britische Regierung, klagte Erginbilgic. Denn eine Genehmigung der neuen Reaktoren steht noch aus. Insgesamt plant Rolls-Royce in Großbritannien 30 solcher Mini-Atomkraftwerke.

Mehr: Harter Sparkurs bei Panzer-Motorenhersteller? Betriebsrat alarmiert – Unternehmen dementiert