Der Klimawandel bringt neue Viren nach Europa. Oft gibt es noch keine geeigneten Impfstoffe. Nun liefert ein Vakzin des Pharmaunternehmens Valneva vielversprechende Ergebnisse.

Doreen Walther an ihrem Arbeitsplatz im Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung. Die Biologin bestimmt Mücken unter dem Mikroskop und trägt die Ergebnisse in einen Mückenatlas für Deutschland ein. (Foto: dpa) Arbeit für den Mückenatlas

Frankfurt Durch den Klimawandel kommen Erkrankungen, die sonst nur in den Tropen verbreitet waren, zunehmend nach Europa und auch Deutschland. Virus-Überträger wie Zecken und Mücken breiten sich bei steigenden Temperaturen stärker aus, und tropische Arten werden in früher kälteren Regionen heimisch, berichtete das Robert Koch-Institut Anfang Juni in einem neuen Bericht. Dazu gehört auch die Asiatische Tigermücke, die schon als Überträgerin des Dengue-Virus und des Tropenvirus Chikungunya aufgefallen ist.

„In Südeuropa ist diese Mückenart bereits heimisch, in Deutschland findet man sie auch immer häufiger“, sagt Tropenmediziner Kremsner. Das Virus kann für schnell ansteigendes hohes Fieber und starke Gelenk- und Muskelschmerzen sorgen sowie Kopfschmerzen, manchmal begleitet von einem Hautausschlag.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen