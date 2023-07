Truck Ford ruft F-150-Pick-ups zurück

Der Rückruf betrifft Modelle aus den Jahren 2021 bis 2023. Ford berichtet von 299 Fällen, in denen ungewollt die Parkbremse aktiviert wurde.

870.000 Autos sind vom Rückruf betroffen. (Foto: Reuters) Ein Ford F-150

Washington Ford ruft in den USA rund 870.000 Pick-up-Wagen des Typs F-150 wegen einer ungewollten Auslösung der Parkbremse zurück. Es bestehe die Gefahr, dass die elektrische Feststellbremse unerwartet aktiviert werde, weil der Kabelbaum in Kontakt mit dem Hinterachsengehäuse komme, teilte der US-Autobauer am Freitag mit.

Der Rückruf betrifft die F-150-Modelle der Jahre 2021 bis 2023, wie die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) mitteilte.

Nach den Angaben von Ford wurden 918 Reklamationen wegen des Scheuerns der Kabel eingereicht, in 299 Fällen davon wurde die Parkbremse ungewollt aktiviert, in 19 Fällen während der Fahrt. Es seien aber keine Unfälle oder Verletzungen in diesem Zusammenhang bekannt, teilte Ford mit. Der F-150 ist das meistverkaufte Fahrzeug in den USA.

Mehr: Ford verzeichnet steigende Verluste im Elektro-Geschäft