Truck-Hersteller Teurer als gedacht – Entwicklung selbstfahrender Lkw geht nur langsam voran

Autonomes Fahren auf der Straße kommt auch bei Lkw später als geplant. Die Branche klagt über hohe Entwicklungskosten und den fehlenden politischen Willen.

Bis Ende des Jahrzehnts will der Truckhersteller auch selbstfahrende Lkw anbieten.

(Foto: Daimler AG) Selbstfahrender Lkw von Daimler

Duisburg Fahrerloses autonomes Fahren auf öffentlichen Straßen sollte bei Lkw eigentlich noch früher serienreif werden als bei Autos. Denn die hohen Anschaffungskosten für intelligente Kameras, Radar und auch Laserscanner (Lidar) sollten sich bei gewerblichen Kunden schneller amortisieren. Doch diese Erwartungen haben sich offenbar nicht erfüllt.

Der Hype ums autonome Fahren ist in der Truck-Branche abgekühlt. „Die gesamte Industrie ist nach der anfänglichen Euphorie gerade in einer Phase der Desillusion“, sagte ZF-Nutzfahrzeugchef Peter Laier am Rande der Fachtagung Automotive Logistics in Duisburg. Sein Unternehmen ist nach eigenen Angaben der weltgrößte Zulieferer für Nutzfahrzeuge.

Die Entwicklung selbstfahrender Lkw gehe zwar weiter, aber in kleineren Schritten. Und sie werde länger dauern als ursprünglich noch vor wenigen Jahren prognostiziert.

Branche fordert von der Politik längere Lenkzeiten der Fahrer