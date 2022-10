Truck-Start-up Nikola-Gründer Trevor Milton schuldig gesprochen

Das Urteil gegen den Gründer des Truck-Start-ups Nikola, Trevor Milton, ist gefallen: Es lautet auf mehrfachen Betrug. Milton drohen bis zu 20 Jahre Haft.

Trevor Milton

New York Der Gründer des US-Truckherstellers Nikola, Trevor Milton, hat sich des Betrugs schuldig gemacht. Das entschied ein Bundesgericht in Manhattan am Freitag.

Der 40-Jährige Milton wurde in drei Betrugsfällen im Zusammenhang mit überoptimistischen Versprechen Nikolas verurteilt. Laut dem Urteil hat er die Investoren des Elektro-Lkw-Start-ups in die Irre geführt. Von einer schwereren Anklage wegen Wertpapierbetrugs wurde er freigesprochen, ihm drohen aber dennoch bis zu 20 Jahre Gefängnis.

Das eindeutige Urteil gegen Milton, der auf nicht schuldig plädiert hatte, überrascht. Es unterstreicht das Bemühen des US-Justizministeriums, härter gegen Wirtschaftskriminalität vorzugehen.

„Ich denke, die Beweise waren eindeutig“, zitierte die Agentur Bloomberg eine Geschworene. „Ich habe nichts Falsches getan“, verteidigte sich Milton vor dem Gerichtsgebäude. Er habe nur über Nikolas „Geschäftspläne gesprochen.“ Er werde weiterkämpfen. Das Strafmaß soll am 27. Januar verkündet werden.

