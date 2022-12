U-Bahn-Linie Siemens erhält 900 Millionen Euro schweren Auftrag für Metro-Projekt in Sydney

Die Konzerntochter Siemens Mobility soll für die neue U-Bahn-Linie zum Flughafen fahrerlose Züge liefern. Zudem wurde ein langfristiger Wartungsvertrag geschlossen.

Siemens soll neue U-Bahn-Züge für die australische Metropole liefern. (Foto: imago images/Zoonar) Sydney

München Siemens hat über seine Tochter Siemens Mobility in Australien einen Auftrag über 900 Millionen Euro für ein Metro-Projekt in Sydney an Land gezogen. Der Konzern solle für die neue U-Bahn-Linie zwischen dem Flughafen und dem Zentrum bei St. Marys unter anderem zwölf automatisierte, fahrerlose U-Bahn-Züge mit drei Wagen liefern, teilte Siemens am Mittwoch mit.

Ferne umfasse der Auftrag ein speziell gebautes Depot, die digitale Schieneninfrastruktur einschließlich Signaltechnik, Telekommunikation und Bahnsteigtüren. Das Unternehmen werde außerdem einen 15-jährigen Wartungsvertrag abschließen.

Mehr: Das kann der neue ICE 3 neo

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen