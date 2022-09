Übernahme Nikon will deutschen 3D-Drucker-Hersteller SLM Solutions kaufen – Aktienkurs springt um 75 Prozent nach oben

Der japanische Konzern will gut 620 Millionen Euro für das Lübecker Unternehmen ausgeben. SLM dürfte nach der Übernahme von der Börse verschwinden.

Mit ihren 3D-Druckern vereinfacht die Lübecker Firma die Herstellung spezialisierte Bauteile. (Foto: SLM Solutions) 3D-Drucker von SLM

Tokio Der japanische Kamerahersteller Nikon übernimmt für 622 Millionen Euro den 3D-Drucker-Hersteller SLM Solutions aus Lübeck. Die Japaner bieten 20 Euro je SLM-Aktie und damit 75 Prozent mehr als den Schlusskurs vom Donnerstag, wie beide Unternehmen am Freitag mitteilten.

Nikon zeichne eine Kapitalerhöhung von SLM in Höhe von zehn Prozent und werde ein Übernahmeangebot an die restlichen Anteilseigner abgeben, das an keine Mindestannahmeschwelle gekoppelt sei. Nikon hat sich nach eigenen Angaben bereits gut 61 Prozent der Aktien gesichert.

Auch für die von SLM ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen werde Nikon eine Übernahmeofferte abgeben. Der gesamte Transaktionswert belaufe sich damit auf 622 Millionen Euro. Die Aktien des Anbieters von 3D-Druckern stiegen in Reaktion auf die Ankündigung um bis zu 74 Prozent.

Die Offerte werde von den Großaktionären unterstützt, darunter der Firmengründer Hans-Joachim Ihde und der US-Hedgefonds Elliott. Elliott hatte 2016 die Übernahme von SLM Solutions durch den US-Mischkonzern General Electric (GE) durchkreuzt, der 683 Millionen Euro für SLM geboten hatte. Auch Vorstand und Aufsichtsrat von SLM stünden hinter der Offerte von Nikon, erklärten die Unternehmen.

Mit 3D-Druckern lassen sich dreidimensionale Bauteile in beliebigen Formen herstellen, die bisher gefräst oder gegossen werden mussten – von Zahnkronen bis zu Einspritzdüsen für Flugzeug-Triebwerke. Nikon will neue Strategie voranbringen Der Zusammenschluss sei wesentlich für das Wachstum von Nikons digitalem Fertigungsgeschäft, sagte Nikon-Chef Toshikazu Umatate. „3D-Druck, der auf Metall basiert, wird die industrielle Massenproduktion revolutionieren. Diese Technologie ermöglicht unseren Kunden, hochkomplexe Teile zu fertigen, Produktionszyklen zu verkürzen und CO2-Emissionen, Energiekosten und Ausschussraten zu reduzieren." >> Lesen Sie auch: Investoren-Interesse an 3D-Druck-Branche weiter groß – „doch es gibt viel Unsicherheit" Sollte sich Nikon genügend Anteile sichern, wollen die Japaner SLM von der Börse nehmen. Nikon habe sich in der Investitionsvereinbarung rechtsverbindlich verpflichtet, für mindestens drei Jahre keinen Beherrschungs- oder Gewinnabführungsvertrag abzuschließen. Für Nikon ist der Kauf des deutschen Herstellers ein weiterer Baustein auf seiner Transformation von einem traditionellen Hersteller zu einem Solutions-Anbieter, meint Konzernchef Toshikazu Umatate: „Mit der Übernahme von SLM macht Nikon einen wichtigen Schritt in Richtung unserer Vision 2030." Das Unternehmen will dabei mit den Produkten aus Deutschland seine Rolle in der digitalen Fertigung stärken, die eines von vier Standbeinen der neuen Strategie ist. Andere Bereiche sind Energietechnik, Gesundheit/Pharma und Unterhaltung. Im Ausland ist Nikon Konsumenten bisher vor allem als eine traditionelle Kameramarke bekannt. Die eigentlichen Gewinnmotoren waren allerdings lithografische Anlagen für die Chipindustrie und optoelektronische Produkte. 3D-Drucker machen Fertigung im kleinen Maßstab möglich 3D-Drucker – oder im Fachjargon die additive Fertigung von Metallen – gelten als disruptive Technik – und sollen Nikon beim Wandel helfen. Der Grund: Industrielle 3D-Drucker tragen Metalle oder Plastik in Schichten auf. Damit können sie zum einen komplexe Formen herstellen, die bisher nicht möglich waren. Zum anderen erlaubt die Technik die zeit- und ortsnahe Fertigung von benötigten Teilen auch in kleineren Losgrößen, da keine Guss- oder Pressformen mehr notwendig sind. Nikon bietet mit seiner Lasermeister-Serie bereits eigene Produkte in dem Bereich an. Durch die Übernahme von SLM erweitere man nun das Portfolio und den Kundenstamm. Für Nikons deutsches Engagement gibt es in Japan bereits mehrere Vorbilder. TDK übernahm beispielsweise die Epcos AG, und der Maschinenbauer Mori Seiki fusionierte mit Gildemeister zu DMG Mori. Nikon übernimmt dabei ein Merkmal, das viele japanisch-deutsche Kooperationen auszeichnet: den relativ sanften Umgang mit dem neuen Partner. Das Unternehmen hat in seiner Investitionsvereinbarung versprochen, dass das derzeitige Managementteam von SLM das Unternehmen weiterhin führt und dessen Strategie umsetzt. Nikon teilte zudem mit, die Zukunft des SLM-Mitarbeiterstamms, die betrieblichen Strukturen wie die Betriebsräte sowie den SLM-Hauptsitz in Lübeck zu sichern. Mit Agenturmaterial. Mehr: Das Ende einer Epoche: Nikon entwickelt keine Spiegelreflexkameras mehr.