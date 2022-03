Ukraine-Krieg „Ausfall Russlands ist die größte Sorge für die Batterie-Lieferkette“ – Nickel gefährdet den Elektro-Boom

Durch den Krieg in der Ukraine drohen Engpässe bei wichtigen Rohstoffen für die Batterieproduktion. Das lässt die Preise steigen. Die Autohersteller sind alarmiert.

Für Elektroautos werden die Rohstoffe knapper und teurer. (Foto: dpa) Produktion des VW ID.4

Düsseldorf Die rasant steigenden Rohstoffpreise beunruhigen die Autohersteller. Vor allem die Knappheit bei Nickel, das für die Produktion von Batterien entscheidend ist, gefährdet die Transformation zur Elektromobilität. Volkswagen reagierte am Montag und kündigte die Gründung von Joint Ventures mit zwei chinesischen Partnern an, um die Nickelversorgung sicherzustellen. Wie VW mitteilte, seien die ersten Grundsatzvereinbarungen bereits unterzeichnet worden. Volkswagen will mit den Joint-Venture-Partnern neue Vorkommen des Metalls in Indonesien erschließen.

Bislang setzen viele Hersteller für ihre Batteriezellen vor allem Nickel aus russischen Minen ein. Doch durch die scharfen Sanktionen gegen Moskau ist der Rohstoffimport aus Russland schwieriger geworden. Zudem haben sich die Nickelpreise seit Beginn des Kriegs in der Ukraine zwischenzeitlich verfünffacht. Aber auch andere Rohstoffe wie Kobalt, Lithium und Kupfer haben sich massiv verteuert.

