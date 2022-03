Ukraine-Krieg Linde stoppt Neugeschäft in Russland: „Entwicklung neuer Projekte ausgesetzt“

Für den Dax-Konzern war Gazprom einer der wichtigsten Kunden. Bestehende Verträge will Linde im Rahmen der Sanktionen weiterhin erfüllen.

(Foto: Linde) Linde-Anlage im russischen Vprsino

München Der Dax-Konzern Linde hat das Neugeschäft in Russland gestoppt. Angesichts der aktuellen Lage werde die Entwicklung neuer Projekte ausgesetzt, schrieb Linde-CEO Sanjiv Lamba in einer persönlichen E-Mail an die Mitarbeiter, die dem Handelsblatt vorliegt. Der Konzern werde sich bei bestehenden Verträgen zudem ohne Ausnahme an die Sanktionen halten.

In den vergangenen Wochen hatten bereits viele andere deutsche Konzerne aus eigenem Antrieb Konsequenzen gezogen. So stoppte BMW die Produktion in Russland, Siemens und Siemens Energy stoppten das Neugeschäft.

Doch gerade für den Anlagenbau von Linde ist Russland mit seinen Rohstoffen ein besonders bedeutsamer Markt, Gazprom war in den vergangenen Jahren einer der wichtigsten Kunden. Daher werde der Schritt intern als „fundamentale Entscheidung“ gesehen, hieß es in Industriekreisen. Projekte wie Pipelines und Gasverarbeitungsanlagen würden über Jahre entwickelt.