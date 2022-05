Ukraine-Krieg Siemens zieht sich ganz aus Russland zurück – Gewinn im zweiten Quartal halbiert sich

Nach rund 170 Jahren stellt der Technologiekonzern die Geschäfte in Russland ein. Im abgelaufenen Quartal drücken die Sanktionen gegen Russland den Gewinn um 600 Millionen Euro.

Siemens zieht sich aus Russland zurück. (Foto: picture alliance/dpa) Wartung von Zügen in St. Petersburg

München Siemens zieht sich nach rund 170 Jahren komplett aus Russland zurück. „Wir verurteilen den Krieg in der Ukraine und haben beschlossen, unsere industriellen Geschäftsaktivitäten in Russland in einem geordneten Prozess zu beenden“, sagte Vorstandschef Roland Busch am Donnerstag in München.

Der Technologiekonzern hatte Anfang März bereits verkündet, kein Neugeschäft mehr mit Russland machen zu wollen. Doch sollten die langfristigen Serviceverträge zunächst weiter erfüllt werden. Nun aber hieß es, man wolle die Geschäfte einstellen – also auch das Service- und Wartungsgeschäft. „Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, denn wir haben eine Fürsorgepflicht gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und langjährige Kundenbeziehungen in einem Markt, in dem wir seit rund 170 Jahren tätig sind“, sagte Busch.