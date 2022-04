Ukrainekrieg „Panzer alleine reichen nicht“: Hensoldt-Chef fordert mehr Hilfe für die Ukraine – und lobt die Grünen

Der Rüstungsmanager mahnt die Lieferung schwerer Waffen an. Auch die Bundeswehr müsse dringend an Schlagkraft gewinnen – damit Europa endlich souverän werde.

Im Hubschrauber von Airbus Helicopters steckt auch Technik von Hensoldt. (Foto: dpa) Kampfhubschrauber Tiger in Mali

Berlin Der Chef des Rüstungskonzerns Hensoldt, Thomas Müller, fordert die Bundesregierung auf, die Ukraine aktiv mit schweren Waffen zu unterstützen. Allerdings sei es mit der Lieferung schwerer Waffen wie Panzer allein nicht getan: „Da gehören dann auch Ausbildung, Logistik, Munition, Wartung und so weiter dazu.“

Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hatte am Donnerstagmorgen in einem Interview mit RTL/ntv die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine im Ringtausch mit Partnern aus der EU und der Nato angekündigt. „Da geht es um Panzer, da geht es um Schützenpanzer, da geht es um unterschiedliche Möglichkeiten, die einzelne Länder abzugeben haben. Da sind wir momentan im Gespräch und das geht jetzt auch sehr schnell“, sagte Lambrecht.

