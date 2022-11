Umstrittener Financier Razzien bei Investor Florian Fritsch in Österreich, Liechtenstein und der Schweiz

Behörden in mehreren Ländern haben mehrere Liegenschaften des Start-up-Investors durchsucht. Ihm werden Betrug und Geldwäsche vorgeworfen.

Seit Jahren beschäftigen Konflikte des Investors mit seinen Geschäftspartnern die deutschen Gerichte. Nun ermitteln auch Behörden in Liechtenstein, Österreich und der Schweiz. (Foto: Wikipedia) Florian Fritsch

Düsseldorf, Zürich, Berlin Razzia bei Investor Florian Fritsch: Staatsanwaltschaften in Österreich, Liechtenstein und der Schweiz haben Geschäfts- und Privaträume des deutschen Unternehmers und Vermögensverwalters in drei Ländern durchsucht.

Die Ermittler gehen dem Verdacht des schweren Betrugs, der Untreue und Geldwäsche nach, wie die Staatsanwaltschaft in Liechtenstein der Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag bestätigte. Wie Bloomberg weiter berichtet, fanden die Durchsuchungen bereits am 26. Oktober statt.

Nach Handelsblatt-Informationen ermitteln die Behörden nicht nur gegen Fritsch, sondern auch gegen mindestens vier weitere Beschuldigte. Sie nahmen am Firmensitz des auf Private-Equity-Investments spezialisierten Vermögensverwalters Fritsch & Co. in Vaduz sowie an weiteren Standorten Unterlagen, Computer und Mobiltelefone mit, wie mit den Vorgängen vertraute Personen berichteten. Zudem sind die Konten von Fritsch eingefroren.

Fritsch hatte sich als früher Investor bei erfolgreichen Tech-Unternehmen einen Namen gemacht, etwa durch Engagements beim Lieferdienst Delivery Hero oder beim auf die Vernetzung von Maschinen spezialisierten Unternehmen Relayr.

Stockende Sanierung