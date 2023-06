Bayer hat ein wichtiges Gerichtsverfahren in den USA für sich entschieden – das siebte in Folge. Eine neue Strategie und neue Zeugen tragen dazu bei. Löst sich die Glyphosat-Last vom Konzern?

Der Konzern hat die Prozess-Strategie geändert. (Foto: dpa) Bayer-Logo

Düsseldorf, New York Für den seit Anfang Juni amtierenden Bayer-Chef Bill Anderson ist es eines der Topthemen auf der Agenda: die milliardenschwere Rechtslast durch die Glyphosat-Klagen in den USA. Die hat sich der Konzern mit der Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto eingebrockt. Lange Zeit war Bayer bei den Prozessen in der Defensive. Doch mittlerweile wendet sich das Blatt – die Rechtsposition des Konzerns verbessert sich deutlich.

Das zeigt eine Handelsblatt-Analyse aller jüngsten Verfahren in den USA, in denen Kläger den Unkrautvernichter Glyphosat für ihre Krebserkrankung verantwortlich machten. Sieben Mal in Folge hat Bayer seit 2020 einen Freispruch durch die Laien-Jurys erwirkt. Dem stehen die ersten drei verlorenen Prozesse aus der Anfangszeit der Glyphosat-Klagewelle bis Mitte 2019 gegenüber.

Die Analyse zeigt: Bayer hat die Prozess-Strategie geändert und geht nur noch in ausgewählten Fällen und ausgewählten Orten vor Gericht. Es handelt sich vorwiegend um Klagen mit guten Gewinnchancen.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen