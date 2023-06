 Unkrautvernichter: Bayer legt Werbestreit um Glyphosat-Produkt in den USA gegen Millionenzahlung bei

Der Chemiekonzern und die US-Tochter Monsanto dürfen Unkrautvernichter der Marke Roundup nun künftig nicht mehr als ungiftig bewerben – wenn Glyphosat enthalten ist.

Um den Wirkstoff Glyphosat und die potenziellen Gefahren für die Gesundheit gab es schon zahlreiche Prozesse. Bayer nimmt nun in Kauf, das Produkt nicht mehr als „sicher“ anpreisen zu dürfen. (Foto: AP) Unkrautvernichter von Roundup

New York Der Pharmakonzern Bayer legt einen Rechtsstreit um angeblich falsche Werbung für seinen umstrittenen Unkrautvernichter Roundup mit der Zahlung von 6,9 Millionen Dollar bei. Das sagte die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James am Donnerstag. Nach der Einigung dürften Bayer und seine US-Tochter Monsanto künftig nicht mehr damit werben, dass Roundup-Produkte mit dem Wirkstoff Glyphosat sicher und ungiftig seien, sagte James.

Bayer hat sich mit der Übernahme des US-Agrarchemiekonzerns und Roundup-Herstellers Monsanto eine Welle von Klagen in den USA eingehandelt, bei denen es um angeblich von Roundup verursachte Krebserkrankungen geht. Bayer bestreitet den Zusammenhang.

