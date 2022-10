US-Autohersteller Ford stellt den Fiesta in Köln schneller ein als geplant

Der US-Autobauer treibt mit dem Aus für das Kleinwagensegment zugleich den Wechsel zur Elektromobilität voran. Auch in einem anderen Europa-Werk wird die Produktion umgestellt.

Im Juni 2023 ist Schluss für das Kleinwagenmodell. (Foto: imago images/photothek) Produktion des Ford Fiesta in Köln

Köln Das Ende des Verbrenner-Zeitalters kommt im Kölner Stammwerk von Ford früher als bislang geplant. Wie die Europatochter des US-Autokonzerns am Mittwoch bestätigte, wird das letzte Exemplar des Kleinwagens Fiesta bereits im Juni kommenden Jahres vom Band laufen. Bislang sollte das Verbrennermodell, das seit 1979 in Köln gefertigt wird, noch bis 2024 produziert werden.

Ford Europa reagiert damit auf die wachsende Nachfrage nach Elektroautos. „Wir brauchen das Werk in Köln für unsere neuen Elektromodelle“, sagte Martin Sander, Elektrochef für Ford Europa und zugleich Vorsitzender der Geschäftsführung von Ford Deutschland. Der Autobauer will den Umstieg in Europa zu einem reinen Elektroangebot mit dem schnelleren Ende des Fiesta beschleunigen.

Das Kölner Ford-Stammwerk wird mit Investitionen in Höhe von rund zwei Milliarden Dollar auf eine reine Elektrofertigung umgestellt. Eine Produktionslinie für Verbrenner hat Ford bereits aufgegeben; sie wird aktuell für das erste Elektromodell aus Köln umgebaut.