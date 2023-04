US-Autohersteller General Motors und Samsung SDI investieren drei Milliarden Dollar in US-Batteriewerk

GM will in den Preiskrieg gegen Tesla nicht einsteigen. Mit dem Chevrolet Bolt stellt der Konzern zudem das erste und beliebteste eigene E-Auto ein – wegen der Batterien.

General Motors stellt das erste vollelektrische Modell wieder ein, die Batterietechnologie sei veraltet. Modernere Batteriezellen will GM ab 2026 mit Samsung SDI in den USA fertigen. (Foto: Reuters) Teilmontierter Chevrolet Bolt

New York Der US-Autokonzern General Motors (GM) weitet seine Partnerschaften mit Batterieherstellern für den Bau von Akkufabriken aus. Zusammen mit dem südkoreanischen Batteriezellhersteller Samsung SDI will GM in den USA mindestens drei Milliarden Dollar in den Bau eines Akkuwerks für Elektrofahrzeuge (EV) investieren. Die Produktion im neuen Werk soll 2026 beginnen und eine jährliche Kapazität von 30 Gigawattstunden erreichen, wie der Konzern am Dienstag mitteilte.

Die USA fördern unter anderem die Elektromobilität mit hohen Subventionen aus dem „Inflation Reduction Act“. So will Präsident Joe Biden sein Land bei klimaschonenden Technologien als Gegengewicht zu China aufbauen.