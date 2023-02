US-Elektroautobauer Krise bei Rivian spitzt sich zu – US-Start-up streicht Hunderte Jobs

Um Kosten zu senken, sollen etwa 840 der rund 14.000 Mitarbeiter entlassen werden. Zuvor hatte der Autohersteller sein Produktionsziel verfehlt und einen Aderlass von Top-Führungskräften erlitten.

San Francisco, New York Der US-Elektroautobauer Rivian Automotive will nach zuletzt schwachen Produktionszahlen seine Belegschaft reduzieren. Um die Kosten zu senken, sollen etwa 840 der rund 14.000 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen.

Rivian müsse seine Ressourcen darauf konzentrieren, die Fahrzeugproduktion hochzufahren und die Profitabilität zu erreichen, begründete Konzern-Chef Robert RJ Scaringe am Mittwoch in einer E-Mail an die Mitarbeiter, die Reuters vorliegt, den Stellenabbau.

Das Unternehmen hatte Anfang des Jahres eingeräumt, sein bereits deutlich reduziertes Produktionsziel für 2022 knapp verfehlt zu haben. So stellte das Unternehmen im vergangenen Jahr 24.337 Fahrzeuge her.

Mitte 2022 hatte Rivian sein Produktionsziel von 50.000 auf 25.000 Fahrzeuge halbiert. Der Tesla-Konkurrent machte Lieferkettenprobleme für das Verfehlen verantwortlich. Zudem droht den E-Autobauern ein branchenweiter Preiskampf, nachdem Tesla zuletzt seine Preise deutlich gesenkt hatte.