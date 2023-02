 US-Elektroautobauer: Start-up Rivian streicht Hunderte Jobs

Um Kosten zu senken, sollen etwa 840 der rund 14.000 Mitarbeiter entlassen werden. Zuvor hatte der Autohersteller sein Produktionsziel verfehlt und einen Aderlass von Top-Führungskräften erlitten.

Der Autohersteller Rivian machte Lieferkettenprobleme für das Verfehlen der Produktionsziele verantwortlich. (Foto: Reuters) Rivian

San Francisco, New York Der US-Elektroautobauer Rivian Automotive will nach zuletzt schwachen Produktionszahlen seine Belegschaft reduzieren. Um die Kosten zu senken, sollen etwa 840 der rund 14.000 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen. Auf Handelsblatt-Anfrage bestätigte eine Rivian-Sprecherin den Stellenabbau im genannten Umfang. Einen weiteren Kommentar gab das Unternehmen nicht ab.

In einem internen Memo an die Mitarbeiter, das dem Handelsblatt vorliegt, sprach Rivian-Chef RJ Scaringe am Mittwoch von einem „harten Tag“. Rivian müsse seine Ressourcen darauf konzentrieren, die Fahrzeugproduktion hochzufahren und die Profitabilität zu erreichen, begründete er den Stellenabbau. Betroffen sind demnach weniger Produktions- denn vielmehr Managementstellen.

„Auch wenn einige der schwierigsten Aufgaben noch vor uns liegen, bin ich zuversichtlich, dass wir gemeinsam in der Lage sind, unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen“, so Scaringe weiter.