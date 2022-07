US-Konzern „Gesundheitsversorgung muss neu erfunden werden“ – Amazon übernimmt One Medical

Der Konzern erweitert sein Portfolio im Gesundheitswesen und gibt Milliarden dafür aus. Es ist der drittgrößte Zukauf in der Geschichte von Amazon.

New York Der US-Online-Händler Amazon übernimmt den US-Konzern One Medical aus San Francisco für 3,9 Milliarden Dollar. Das gab der Konzern aus Seattle am Donnerstag bekannt. One Medical betreibt in den USA insgesamt 182 Hausarzt-Filialen.

Die Nutzer müssen eine Mitgliedsgebühr zahlen und können dafür rund um die Uhr virtuelle oder persönliche Arztbehandlungen in den Filialen über das Portal buchen. Dabei arbeitet One Medical mit mehr als 8000 Unternehmen zusammen, deren Mitarbeiter das Unternehmensnetz nutzen.

Für Amazon ist es ein weiterer Vorstoß in das Gesundheitsgeschäft. Der Konzern ist bereits im Vertrieb mit Medikamenten als Online-Apotheke aktiv. Ein anderer Plan zusammen mit JP Morgan und Warren Buffetts Holding Berkshire Hathaway ein eigenes Gesundheitssystem aufzubauen, war hingegen gescheitert.