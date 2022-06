US-Ladestationsnetz Volkswagen findet deutschen Investor für seine US-Ladesäulen

Mit Electrify America besitzt der Volkswagen-Konzern ein eigenes Ladenetz in den USA. Nun gibt Siemens Geld für den Ausbau der Infrastruktur dazu.

Der VW-Konzern hatte im vergangenen Jahr mit der Suche nach zusätzlichen Investoren begonnen. (Foto: AP) Electrify-America-Ladesäule in Woodfield Village Green

Düsseldorf Der Autobauer VW ist bei der Investorensuche für sein US-Ladestationsnetz Electrify America fündig geworden. Das „Wall Street Journal“ berichtet unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen, VW wolle einen Minderheitsanteil an der Tochter an den Siemens-Konzern verkaufen, der die Transaktion über seine Sparte Siemens Financial Services abwickeln wolle.

Das deckt sich mit Informationen des Handelsblatts. So soll sich das Münchener Unternehmen mit einem dreistelligen Millionenbetrag an Electrify America beteiligen.

Der VW-Konzern hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, dass die Suche nach zusätzlichen Investoren für Electrify America begonnen habe. Mit Siemens ist den Wolfsburgern demnach jetzt der erste größere Erfolg bei dieser Investorensuche gelungen. Noch an diesem Dienstag soll der Deal bekannt gegeben werden.

