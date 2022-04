US-Newsletter „Zukunftslabor USA“ Neue Freiheiten, alte Fesseln: US-Autobauer passen sich der Mobilitätswende an

Immer mehr US-Amerikaner steigen auf Elektroautos um. Damit wächst auch die Nachfrage der Autohersteller nach den für die Herstellung nötigen Rohstoffen.

Die Zahl der Ladesäulen für E-Autos ist seit Anfang 2021 um 16 Prozent angestiegen auf 110.158 Säulen. (Foto: imago images/ZUMA Wire) Tesla-Ladestationen in Kansas

New York Es ist ein Deal, der aufhorchen lässt: Der US-Autobauer General Motors (GM) hat einen mehrjährigen Liefervertrag über das Batteriemetall Kobalt mit dem schweizerischen Rohstoffkonzern Glencore geschlossen. Das Metall soll aus einer australischen Glencore-Mine kommen, wie das Handelsblatt vorab erfahren hat. GM will mit dem Deal langfristig die Rohstoffversorgung seiner Elektromodelle wie dem Chevrolet Silverado oder der E-Version des Geländewagens Hummer sichern. Und der Traditionskonzern aus Detroit ist damit nicht allein.

Immer mehr US-Autohersteller nehmen ihre Versorgung mit Rohstoffen selbst in die Hand. So hat Tesla einen mehrjährigen Liefervertrag für Nickel mit dem brasilianischen Minenkonzern Vale und weitere Partnerschaften abgeschlossen. Das inspiriert auch außeramerikanische Hersteller wie VW und Toyota. Die Japaner sind sogar direkt an einer Lithiummine beteiligt.