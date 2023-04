US-Pharmakonzern Merck & Co will Prometheus Biosciences übernehmen

Prometheus Biosciences und Merck & Co befinden sich Berichten zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen zum Kauf. Die Übernahme könne allerdings auch noch scheitern.

Merck arbeitet daran, sein Arzneimittelportfolio zu erweitern, da seine Blockbuster-Krebsimmuntherapie voraussichtlich 2028 wichtige Patente verliert. (Foto: Reuters) Merck & Co

Der US-Pharmakonzern Merck & Co will einem Zeitungsbericht zufolge das Biotech-Unternehmen Prometheus Biosciences übernehmen. Die Gespräche seien weit fortgeschritten und der Kauf könne noch am Sonntag bekanntgegeben werden, berichtet das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf Insider.

Das Geschäft könne aber auch noch platzen. Prometheus ist auf die Behandlung von Immunkrankheiten spezialisiert und hat einen Marktwert von 5,42 Milliarden Dollar. Merck arbeitet daran, sein Arzneimittelportfolio zu erweitern, da seine Blockbuster-Krebsimmuntherapie Keytruda voraussichtlich 2028 wichtige Patente verliert. Bei Merck und Prometheus war zunächst keine Stellungnahme zu dem Bericht zu bekommen.

