Varta Batteriehersteller Varta treibt Stellenabbau voran

Besonders bei Batterien für kabellose Kopfhörer fallen für den Batteriehersteller derzeit Umsätze weg. (Foto: dpa) Varta Düsseldorf Der schwächelnde Batteriehersteller Varta kommt mit dem angekündigten Jobabbau voran und hat sich mit den Arbeitnehmervertretern auf ein Freiwilligenprogramm für den Standort Ellwangen verständigt. Ziel sei hier der Abbau von 88 Stellen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Arbeitnehmer und Arbeitgeber müssten dem Programm zufolge einem Aufhebungsvertrag zustimmen, der neben einer Grundabfindung Steigerungsbeträge bei Unterhaltspflichten gegenüber Kindern und Schwerbehinderung sowie eine Anreizprämie vorsieht. Über weitere Details sei Stillschweigen vereinbart worden. Varta hatte im April angekündigt, weltweit rund 800 Vollzeitstellen zu streichen. Rund die Hälfte sollte durch auslaufende Verträge, den Abbau von Standorten und Fluktuation wegfallen. Ein Großteil der Jobs sei bereits abgebaut worden, sodass vergleichbare Programme wie in Ellwangen an den anderen Standorten derzeit nicht erforderlich seien. Der Traditionskonzern beschäftigt insgesamt rund 4700 Mitarbeiter. Varta kämpft mit wegbrechenden Umsätzen bei Batterien für kabellose Kopfhörer. Im ersten Quartal hatte das Unternehmen operativ rote Zahlen geschrieben. Mit den Lithium-Ionen-Knopfzellen für Kopfhörer macht Varta kaum noch Umsatz, seit der Hauptkunde Apple die Produktion der „AirPods" gedrosselt hat.