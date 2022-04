VCI Covestro-Chef Markus Steilemann soll neuer Chemie-Präsident werden

Der Vorstandschef des Kunststoffherstellers soll Nachfolger von Christian Kullmann an der Spitze des VCI werden. Im September steht die Wahl an.

Der Manager ist seit Sommer 2018 Chef von Covestro. (Foto: dpa) Markus Steilemann

Frankfurt Der Vorstandschef des Leverkusener Kunststoffkonzerns Covestro, Markus Steilemann, soll künftig an der Spitze des Verbands der Chemischen Industrie (VCI) stehen. Das Präsidium habe den Manager für die Wahl am 29. September in Berlin vorgeschlagen, teilte der VCI am Donnerstag in Frankfurt mit. Steilemann soll auf den amtierenden Verbandspräsidenten Christian Kullmann folgen, der auch Chef des Spezialchemiekonzerns Evonik mit Sitz in Essen ist. Die VCI-Präsidentschaft dauert satzungsgemäß zwei Jahre.

Steilemann ist seit gut zwei Jahren Vizepräsident im VCI-Vorstand und seit Sommer 2018 Chef von Covestro. Der Manager, Jahrgang 1970, studierte Chemie und Betriebswirtschaftslehre an der RWTH Aachen und promovierte auch dort.

Der VCI vertritt die Interessen der Chemie- und Pharmaindustrie mit gut 466.000 Beschäftigten hierzulande. Im vergangenen Jahr erzielte die drittgrößte deutsche Industriebranche nach dem Auto- und Maschinenbau einen Rekordumsatz von 225 Milliarden Euro.

Mehr: Rette sich, wer kann: So wollen Firmen bei einem Gas-Embargo ihre Lieferverpflichtungen loswerden Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen