VDMA Auftragsplus für Maschinenbauer im ersten Halbjahr – trotz deutlichem Einbruch im Juni

Berlin Die deutschen Maschinenbauer haben im ersten Halbjahr mit zwei Prozent etwas mehr Aufträge als im Vorjahr bekommen. Das teilte der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) am Montag mit. Die Tendenz zeigte zuletzt aber deutlich nach unten: Die Auftragseingänge sanken im Juni um real neun Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Aus dem Inland kamen dabei elf Prozent weniger Aufträge, Kunden aus dem Ausland bestellten acht Prozent weniger. Die Schwäche der Weltkonjunktur hinterlasse auch im Maschinen- und Anlagenbau ihre Spuren, erklärte der VDMA.

„Nachdem sich die Stimmungsindikatoren in den zurückliegenden Monaten deutlich eingetrübt haben, ist das Minus im Juni wenig überraschend“, sagt VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. Nach wie vor belasteten die Störungen in den globalen Lieferketten das Geschäft. Hinzu kämen Auftragsstornierungen infolge des Kriegs in der Ukraine.

Das kleine Plus von zwei Prozent für das erste Halbjahr sei vor allem von den Auslandsbestellungen getragen worden. Noch immer wollten viele Kunden in neue Maschinen und Anlagen investieren, auch wenn die Zurückhaltung steige. „Der nominale Umsatz der Branche ist daher im ersten Halbjahr um immerhin sieben Prozent gewachsen", erläuterte Wiechers.

