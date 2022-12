VDMA-Jahrespressekonferenz „Keine Festung Europa“: Maschinenbau-Verband warnt vor Entkoppelung von China

Der Branchenverband blickt trotz zahlreicher Krisen zuversichtlich in die Zukunft – und legt zum ersten Mal eine eigene China-Position vor.

Laut der jüngsten Umfrage des VDMA sehen 74 Prozent der Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit durch Lieferengpässe gravierend oder merklich beeinträchtigt. (Foto: dpa) Maschinenbau

Frankfurt Die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer konnten sich im Jahr 2022 trotz diverser Probleme behaupten. „Wir sind zuversichtlich, unser Ziel eines realen Produktionswachstums von einem Prozent in diesem Jahr zu erreichen und halten auch an unserer Prognose für das kommende Jahr fest“, erklärte Karl Haeusgen, Präsident des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), am Dienstag auf der Jahres-Pressekonferenz in Frankfurt.

Ursprünglich hatte die Branche vor einem Jahr, also vor Beginn des Russland-Ukraine-Kriegs, ein Produktionsplus von real sieben Prozent für 2022 anvisiert. Die Maschinenproduktion wird jedoch durch Schwierigkeiten in den Lieferketten und Materialengpässe beeinträchtigt. „Die hohe Inflation und der Ukraine-Krieg mit all seinen Folgen werden auch unsere Branche noch lange belasten. Materialengpässe und Schwierigkeiten in der Lieferkette dauern an, zudem kehren immer mehr Staaten zu protektionistischen Maßnahmen zurück.“