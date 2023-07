Verhütung US-Behörde lässt erste Antibabypille ohne Rezeptpflicht zu

Das Mittel Opill wird im kommenden Jahr im freien Verkauf erhältlich sein. Mediziner und Aktivisten hatten sich dafür eingesetzt, den Zugang zu Verhütungsmitteln zu vereinfachen.

Für den Verkauf wird kein Mindestalter der Kundinnen vorausgesetzt. (Foto: AP) Antibabypille Opill von Perrigo

Washington Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat die erste Antibabypille zugelassen, für die Mädchen und Frauen in den USA kein Rezept brauchen. Die FDA teilte am Donnerstag mit, das Medikament Opill der Firma Perrigo sei für den Markt freigegeben worden.

Die erste Auslieferung soll allerdings erst im kommenden Jahr erfolgen. Für den Verkauf wird kein Mindestalter der Kundinnen vorausgesetzt. Erhältlich ist die Pille dann nicht mehr am Tresen, sondern direkt in den Verkaufsregalen. Wie viel das Medikament kosten soll, hat das Unternehmen Perrigo mit Sitz in Irland nicht mitgeteilt. In der Regel werden die Kosten für rezeptfreie Medikamente in den USA nicht von der Krankenversicherung übernommen.

In den USA sind hormonell wirksame Antibabypillen seit langem das gängigste Verhütungsmittel. Bislang waren dafür immer Rezepte nötig. Mediziner- und Aktivistengruppen setzen sich dafür ein, den Zugang zu den Pillen zu vereinfachen. Sie verweisen darauf, dass jedes Jahr rund 45 Prozent der sechs Millionen Schwangerschaften in den USA unbeabsichtigt seien.

Mädchen, nichtweiße Frauen und Gebärfähige mit niedrigem Einkommen empfinden es als besonders schwierig, an ein Rezept zu kommen und das Medikament abzuholen. Zu den Problemen gehört es, für einen Arztbesuch bezahlen, sich von der Arbeit frei nehmen und für Kinderbetreuung sorgen zu müssen.