Verkehr Deutsche Bahn wirbt per TV-Spots um 25.000 Mitarbeiter

Die Belegschaft bei der DB soll um 9000 Stellen aufgestockt werden. Der Staatskonzern will verstärkt Fachkräfte aus dem Ausland anlocken.

Allein 2000 zusätzliche Kräfte hat die Bahn für ihren Regionalverkehr vorgesehen. DB-Mitarbeiterwerbung

Düsseldorf Zeitgleich auf zahlreichen TV-Sendern soll es am Montagabend pünktlich um 20.13 Uhr losgehen: In 30-sekündigen Werbespots verkünden dann Mitarbeiter der Deutschen Bahn, was ihnen an ihrem Arbeitgeber gefällt. „Ich liebe es, bei Großprojekten mitzuarbeiten“, bekundet etwa eine Baumanagerin, einem anderen gefällt, „dass Erfolge sichtbar sind“.

Flankiert wird die Kampagne, die von der Hamburger Agentur Grabarz & Partner entworfen wurde, von großflächigen Plakaten in 72 Städten. Auch Social Media sei eingeschaltet, sagt Kerstin Wagner, Leiterin der DB-Personalgewinnung. Die Kosten nennt sie auf Anfrage freilich nicht.

Zu der breit angelegten Kampagne entschließt sich die Bahn nicht grundlos. 25.000 neue Mitarbeiter wolle der Konzern in diesem Jahr einstellen, kündigt Personalvorstand Martin Seiler an.

Nach Abzug der üblichen Abgänge wolle man die Belegschaft damit um 9000 Kräfte aufstocken. Die Hälfte von ihnen sollen eine Reserve bilden, um die Widerstandfähigkeit des Betriebs zu verbessern.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen