Verkehrssteuerung Softwarespezialist PTV übernimmt Rivalen Econolite

Verkehr in Peking

Bridgepoint will die Karlsruher Firma PTV als Plattform nutzen, um einen globalen Anbieter für intelligente Verkehrssteuerung aufzubauen.

Frankfurt Der Karlsruher Verkehrssteuerungs-Softwareanbieter PTV übernimmt den US-Wettbewerber Econolite und will dadurch künftig nicht nur Verkehrsflüsse simulieren, sondern auch Kommunen bei der Lenkung des Auto- und Lkw-Verkehrs in Echtzeit helfen. Finanzkreisen zufolge bewertet der Deal Econolite mit 300 bis 350 Millionen Euro.

PTV-Mehrheitseigner Bridgepoint werde rund 60 Prozent am fusionierten Unternehmen halten, die Porsche SE – eine Holding der Familien Porsche und Piëch zur Verwaltung ihrer Volkswagen-Aktien – rund 30 Prozent und die Econolite-Eigentümer etwa zehn Prozent. Die Unternehmen lehnten eine Stellungnahme zu den finanziellen Details des am Montag bekannt gegebenen Deals ab.

PTV ist nach eigenen Angaben bereits heute global führend bei der Modellierung von Verkehrsflüssen. Künftig wird es der Firma auch möglich sein, Echtzeit-Daten etwa von Ampeln, Kameras und Sensoren zu verwenden, um präzise Stauprognosen ohne Zeitverzug zu berechnen.

Logistiker könnten die Technologie verwenden, um die Routen ihrer Lkw-Flotten zu optimieren. Kommunen könnten die Ampelschaltungen in Echtzeit dem Verkehrsfluss anpassen. Für Stadtverwaltungen ergäbe sich die Möglichkeit, Programme für die Verkehrssteuerung einzuführen und für Logistikfirmen beispielsweise einen Bonus auszuloben, wenn die Lieferwagen bestimmte Strecken zu Stoßzeiten meiden.

Zusammen schmieden Econolite und PTV eine Gruppe mit einem Umsatz von mehr als 300 Millionen Euro und einem Betriebsergebnis von über 40 Millionen Euro, heißt es in Finanzkreisen. PTV soll etwa ein Drittel des Umsatzes und gut die Hälfte des Betriebsgewinns beisteuern. Die fusionierte Firma mit rund 2000 Mitarbeitern bietet ihre Dienstleistung in mehr als 120 Ländern an und hofft dabei auf Impulse durch steigendes Umweltbewusstsein.

Wachstum in den USA geplant

„Weniger Stau bedeutet weniger Ausstoß von Kohlendioxid und Schadstoffen“, sagt Carsten Kratz, Deutschlandchef des Finanzinvestors Bridgepoint. Während Städte wie Dubai, Katar und Abu Dhabi schon führend in der Verwendung von IT-gestützter Verkehrssteuerung seien, hätten Europa und Nordamerika noch Nachholbedarf.

Gerade in den USA seien die Ampelsteuerungen veraltet, durch das beschlossene staatliche Infrastrukturprogramm, das mit rund einer Billion Dollar finanziert werde, stehe nun aber Geld für die Modernisierung zur Verfügung. Schon heute kommt die Econolite-Software an 57.000 Kreuzungen in den USA zum Einsatz.

Die Software von PTV, einer Ausgründung der Technischen Universität Karlsruhe, wird bereits von 2500 Städten weltweit genutzt und konkurriert mit Firmen wie Bentley und Caliper. Intelligente Verkehrssteuerung hilft Städten, eine Überlastung der Verkehrsnetze zu vermeiden und dadurch auch den Ausstoß von CO2 und schädlichen Abgasen zu reduzieren.

PTV wurde 1979 von Hans Hubschneider und Michael Sahling gegründet, die in den frühen 1980er-Jahren eines der ersten Computerprogramme für die Tourenplanung schrieben. Heute basieren PTVs Softwareprodukte auf proprietären Verkehrsalgorithmen.

