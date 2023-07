Versandapotheken Doc Morris und Shop-Apotheke reichen Beschwerde ein

Frankfurt Die niederländischen Versandapotheken Doc Morris und Shop-Apotheke fürchten um ihre Marktchancen bei der für das nächste Jahr geplanten Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland. Weil der bisherige Gesetzesentwurf vom Bundesgesundheitsministerium keine verbindliche volldigitale Einlösemöglichkeit vorsieht, sehen sich die Versender gegenüber den stationären Apotheken stark benachteiligt.

Deshalb haben die niederländischen Versender am Donnerstag eine Beschwerde gegen Deutschland an die Europäische Kommission geschickt, wie das Handelsblatt exklusiv vorab erfuhr. Die Kommission wird darin aufgefordert, ein neues Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einzuleiten, weil es den Marktzugang für die ausländischen Online-Apotheken „vorsätzlich und ungerechtfertigt“ beschränke und damit gegen EU-Recht verstoße.

Neben der „verzögerten und diskriminierenden E-Rezept-Einführung“ geht es den ausländischen Versendern dabei auch um die 2020 in Deutschland wieder eingeführte Vorschrift, dass ausländische Versandapotheken keine Boni auf verschreibungspflichtige Medikamente geben dürfen. Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erhielt laut Handelsblatt-Informationen gestern ein Schreiben mit den Forderungen der Versender. „Wir wollen konkrete Zusicherungen, dass die Versicherten bei der Einlösung des E-Rezepts einen nutzerfreundlichen und volldigitalen Zugang auch zu den Online-Apotheken erhalten“, sagte Doc-Morris-Chef Walter Hess dem Handelsblatt.

Für die börsennotierten Versender geht es um ihre Wachstumschancen in einem potenziellen Milliardenmarkt. Nach Daten des Marktforschungsinstituts IQVia ist der Markt für rezeptpflichtige Arzneimittel in Deutschland im vergangenen Jahr um mehr als fünf Prozent auf 40,3 Milliarden Euro gewachsen. Versandapotheken haben daran einen geschätzten Anteil von etwa einem Prozent.

Mit der Einführung des E-Rezepts, das laut Gesetzentwurf nun ab 2024 Pflicht werden soll, könnte dieser Anteil in ein paar Jahren auf rund zehn Prozent wachsen, erwarten Beratungsunternehmen wie Sempora und Dr. Kaske. Erreicht werden kann das aber nur, wenn das E-Rezept von den Versicherten auch über die Online-Apotheke eingelöst werden kann.

Einlösung bislang nur in Apotheken möglich

Bei den bisherigen Modellversuchen konnten Versicherte das E-Rezept nur mit einem eingescannten Papierausdruck der Arztpraxis oder mit der E-Rezept-App der Gematik nutzen. Die Gematik hat den gesetzlichen Auftrag, die elektronische Gesundheitskarte und ihre Infrastruktur in Deutschland voranzutreiben. Für die Nutzung dieser E-Rezept-App sind ein NFC-fähiges Smartphone sowie eine NFC-fähige Gesundheitskarte samt PIN-Nummer von der Krankenkasse erforderlich, damit der drahtlose Datenaustausch erfolgen kann. Darüber verfügt bisher nur ein sehr geringer Teil der Bevölkerung.

Mittlerweile kann das E-Rezept auch über die elektronische Gesundheitskarte eingelöst werden. Das soll künftig der vorrangige Einlöseweg werden, über den nach Schätzungen langfristig bis zu 70 Prozent der ausgestellten E-Rezepte laufen könnten. Die Einlösung kann aber bisher nur über Lesegeräte in den Vor-Ort Apotheken erfolgen. Damit schließe diese Lösung die Online-Apotheken aus, argumentieren die Medikamentenversender.

Allerdings wird in Abstimmung mit dem Bundesgesundheitsministerium derzeit in verschiedenen Apotheken unter anderen ein digitales Verfahren erprobt, bei dem der E-Rezept-QR-Code von einem Kartenterminal in der Arztpraxis eingescannt und anschließend per App eingelöst werden kann. „Eine solche Lösung flächendeckend aufzubauen, dauert womöglich Jahre und damit zu lange“, sagt Doc-Morris-Chef Hess. „E-Rezepte müssen für die Versicherten ebenfalls niederschwellig via elektronischer Gesundheitskarte bei Online-Apotheken einlösbar sein“, sagt er.

Schon Ende 2020 hatten sich die ausländischen Online-Apotheken beklagt, vom damaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn benachteiligt worden zu sein. Dieser hatte ein Verbot von Rabatten auf verschreibungspflichtige Arzneimittel auf den Weg gebracht. Die Boni auf Rezepte hatten die niederländischen Versandapotheken über die vergangenen zwei Jahrzehnte groß gemacht. Weil sie vom Ausland aus agierten, fühlten sie sich nicht an die deutsche Preisbindung für rezeptpflichtige Arzneimittel gebunden. Mit dem Bonusverbot 2020 sind die Umsätze mit verschreibungspflichtigen Medikamenten bei Shop-Apotheke und Doc Morris deutlich zurückgegangen.

Wegen der in Deutschland geltenden Preisbindung auf verschreibungspflichtige Arzneimittel hatte die Europäische Kommission bereits 2013 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland eröffnet, weil diese aus Sicht der Kommission dem freien Warenverkehr innerhalb der EU entgegensteht. Das Verfahren wurde allerdings 2021 eingestellt.

Die Kommission hatte damals zwar ausdrücklich anerkannt, dass das wieder eingeführte Bonusverbot gegen EU-Recht verstößt. Sie verwies bei der Begründung der Verfahrenseinstellung aber auf ihren Ermessensspielraum, die Belastungen durch die Coronapandemie für die Apotheken und die Chancen der Digitalisierung für den Apothekenmarkt mit Blick auf den damals bereits für 2022 geplanten Start des E-Rezepts.

Mittlerweile hat sich dieser Start aber um weitere zwei Jahre verschoben, und der Zeitplan der Einführung ist nach Ansicht der Versender auch nicht gesichert. Auch deshalb wollen sie mit ihrer Beschwerde Druck machen.

