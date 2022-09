Versicherung AIG will mit Börsengang von Corebridge bis zu 1,9 Milliarden Dollar einnehmen

Im September will der US-Versicherungskonzern seine Lebensversicherungssparte an die Börse bringen. Das Debüt war bereits früher geplant, musste aber aufgrund der Volatilität des Marktes verschoben werden.

Die Zentrale des Versicherungsunternehmens in New York.

(Foto: AFP) American International Group (AIG)

Frankfurt Der US-Versicherungskonzern American International Group (AIG) will mit dem Börsengang des Lebensversicherers Corebridge Financial bis zu 1,92 Milliarden Dollar einnehmen. Bei der Emission sollen 80 Millionen Corebridge-Stammaktien angeboten werden, wie das Unternehmen bekanntgab. Die Aktien sollen zwischen 21 und 24 Dollar je Stück angeboten werden und an der New Yorker Börse unter dem Kürzel CRBG notiert werden.

Am oberen Ende der Preisspanne käme Corebridge auf eine Bewertung von über 15 Milliarden Dollar. Der Versicherer AIG, an den die Erträge aus dem Börsengang fließen, bleibt auch nach dem IPO größter Aktionär von Corebridge. Auch Blackstone ist mit knapp zehn Prozent an dem Unternehmen beteiligt.