Verteidigung Zoff statt Zeitenwende: Deutschland und Frankreich blockieren sich bei Rüstungsprojekten

Der Rüstungskonzern hat sein neues Kampfpanzer-Modell ausgerechnet in Paris vorgestellt.

Berlin, Paris Die deutsche-französische Zusammenarbeit in der Verteidigungsindustrie droht zunehmend zur Schlammschlacht zu werden: Schon seit Monaten streiten sich Airbus Defence and Space und der Flugzeugbauer Dassault über die Aufgaben beim geplanten gemeinsamen Luftabwehrsystem FCAS. Nun verschärft sich die Tonlage auch beim zweiten Großprojekt beider Länder, dem Main Ground Combat System (MGCS) mit einem neuen Kampfpanzer als Herzstück.

Rheinmetall scherte am vergangenen Montag aus dem Konsortium aus, das den Nachfolger des deutschen Leopard 2 und des französischen Leclerc entwickeln soll. Das Unternehmen stellte überraschend ein eigenes Panzermodell vor. Der Präsentationsort des KF 51 Panther, die Rüstungsmesse Eurosatory in Paris, dürfte eine gewollte Provokation gewesen sein.

Das mit dem MGCS beauftragte Gemeinschaftsunternehmen KNDS, zu dem die Münchener Rüstungsfirma Kraus-Maffei Wegmann (KMW) und der französische Panzerbauer Nexter gehören, reagierte am Freitag mit Spott auf die Panther-Konkurrenz. „Dieses lustige Auto kann nur Rheinmetall selbst erklären“, sagte ein Sprecher dem Handelsblatt.

Das französische Verteidigungsministerium teilte auf Nachfrage mit, man wolle den Vorstoß von Rheinmetall nicht kommentieren. In Deutschland wiederum ist Unmut zu vernehmen, dass Frankreich nach dem Zusammenschluss von Nexter und KMW faktisch die Leitung des Panzerprojekts übernommen hat. Auch das sei der Grund, warum Rheinmetall den Panther entwickelt habe.

Die sorgfältig ausbalancierte Kompetenzverteilung zwischen Deutschland und Frankreich kollidiert immer wieder mit den Vorstellungen von Regierungen und der Industrie in beiden Ländern. Bei den Streitereien geht es oft nur vordergründig um die Fähigkeiten von Panzern und Flugzeugen. Dahinter stehen handfeste wirtschaftliche und politische Interessen.

Um das Gleichgewicht bei den Rüstungsvorhaben zu wahren, hatten sich Berlin und Paris eigentlich darauf verständigt, dass die deutsche Industrie beim MGCS die Federführung erhält. Beim FCAS sollte dagegen Dassault die wichtigere Rolle spielen, der im Münchener Umland ansässige Rüstungsarm von Airbus dagegen eher Juniorpartner sein.

Es ging um eine Vision für die Kriegsführung der Zukunft

Angesichts der Querelen platzte Dassault-Chef Eric Trappier kürzlich auf einer Luftfahrtveranstaltung der Kragen. Trappier sagte, dass das Zieldatum 2040 beim FCAS nicht mehr zu halten sei. Wegen der „sicherlich langen Diskussionen“ seien die 2050er-Jahre realistischer. Im Umfeld von Airbus ist dagegen zu hören, dass Dassault nur eine Drohkulisse aufbaue, um die Entwicklung des künftigen Kampfjets stärker an sich ziehen zu können.

Die Rangelei hilft keiner Seite: Beim FCAS gibt es noch immer keine Einigung über den Beginn der nächsten Projektphase, die eigentlich in diesem Frühjahr starten sollte. Das MGCS wird kaum vor 2040 verfügbar sein. Die lange Entwicklungszeit begründet sich aber auch technologisch. Denn Frankreich und Deutschland wollten mehr als nur neue Gerätschaft entwerfen, nämlich eine Vision für die Kriegsführung der Zukunft.

Dabei sollen die einzelnen Kampffahrzeuge, Flugzeuge und Soldaten miteinander vernetzt feindliche Kräfte bekämpfen. In dieser neuen Zeit ist weniger entscheidend, wie schnell ein Flugzeug ist, sondern vielmehr, wie schnell es den Gegner erkennen und abschießen kann.

Führend sind in dieser Entwicklung die Vereinigten Staaten, die mit dem F-35 den ersten Kampfflieger mit diesen Fähigkeiten auf dem Markt haben. Als Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in seiner „Zeitenwende“-Rede im Februar den Kauf von F-35 für die Bundeswehr bekannt gab, stieß das in Frankreich bitter auf.

Angekratzt ist auch ein gemeinsames Rüstungsprojekt für die Aufklärung feindlicher Verbände auf See. Eigentlich hatten Deutschland und Frankreich vereinbart, im Rahmen des Maritime Airborne Warfare System (MAWS) ein Patrouillenflugzeug für die Marine zu entwickeln. 2021 hatte die Bundesregierung dann aber entschieden, fünf moderne Maschinen des Typs P-8A „Poseidon“ des US-Herstellers Boeing anzuschaffen als Ersatz für die acht veralteten Lockheed Martin P-3C „Orion“.

Dass Deutschland das Flugzeug für die Bundeswehr anschafft, löst in Frankreich Irritationen aus. (Foto: Reuters) F-35-Kampfjet

Schon damals soll Paris mit dem Ausstieg aus dem gemeinsamen Projekt gedroht haben. Zwar hatte ein Konsortium, an dem unter anderem die deutschen Rüstungshersteller Diehl und Hensoldt beteiligt sind, im November den ersten Teil einer Machbarkeitsstudie für MAWS vorgelegt. Doch sollte Berlin nun das Sondervermögen für die Bundeswehr dazu nutzen, die Bestellung bei Boeing aufzustocken, dürfte das deutsch-französische Patrouillenflugzeug kaum zu retten sein.

Für weiteren Zwist sorgt die Modernisierung des deutsch-französischen Kampfhubschraubers Tiger. Frankreich will den Airbus-Helikopter gemeinsam mit Spanien auf den neuesten Stand der Technik bringen. Beide Länder hatten Deutschland im Dezember eine Frist bis Mitte dieses Jahres für die Entscheidung gesetzt, ob es sich beteiligen will.

Dies gilt aber als unwahrscheinlich, weil die Bundeswehr unzufrieden mit dem Tiger ist. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte im April im Bundestag beklagt, von 51 Maschinen könnten gerade mal neun abheben.

Frankreich und Spanien wollen den Airbus-Helikopter modernisieren, Deutschland sträubt sich. (Foto: Imago) Tiger-Hubschrauber der Bundeswehr

Aus Bundeswehrkreisen heißt es, Berlin habe längst alle Fristen gerissen, um noch inhaltlich auf das Modernisierungsprojekt Einfluss nehmen zu können. Deshalb sei eine Beteiligung Deutschlands unwahrscheinlich und auch nicht sinnvoll. Die zeitliche Lücke bis zur Verfügbarkeit der geplanten modernen Tiger-Variante MK III sei vor dem Hintergrund der sicherheitspolitischen Situation nicht vertretbar.

Der aktuelle Tiger sei für Kampfeinsätze nur sehr bedingt geeignet, sodass in kleinerer Stückzahl auf dem Markt verfügbare Produkte wie der US-Helikopter „Apache“ in Erwägung gezogen werden müssten, um Fähigkeitslücken zu schließen.

Die Bundesregierung hat generell die Devise ausgegeben, mehr „von der Stange zu kaufen“. Statt auf kostspielige und oft langwierige Eigenentwicklungen zu setzen, will sie die Bundeswehr schnell in die Lage versetzen, ihren Verteidigungsauftrag zu erfüllen.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verfolgt dagegen das Ziel der europäischen Souveränität. Die zusätzlichen Milliarden der EU-Länder für die Verteidigung müssten vor allem in europäische Rüstungsgüter fließen, sagte er. Eine auf Rüstungsimporten basierende Verteidigungsgemeinschaft ergebe „keinen Sinn“.

