Vertiefte Kooperation Microsoft hilft Mercedes, 30 Autowerke auf Effizienz zu trimmen

Dank einer besseren Datenplattform sollen die Fabriken von Mercedes um ein Fünftel produktiver werden. Das Halbleiter-Fiasko soll sich keinesfalls wiederholen.

Mercedes soll durch die Zusammenarbeit mit Microsoft die Effizienz steigern können. (Foto: dpa) Mercedes Werk

Wien Kurzarbeit, stillstehende Bänder, lange Lieferzeiten: Seit fast zwei Jahren kämpft die Autoindustrie mit den schwerwiegenden Folgen des Chipmangels. Mercedes-Benz zieht nun aus dem Branchendesaster grundsätzliche Lehren und stellt seine Produktion schrittweise um. Konkret will der Stuttgarter Dax-Konzern gemeinsam mit dem amerikanischen IT-Riesen Microsoft eine neue Datenplattform in seinen weltweit gut 30 Pkw-Werken implementieren.

Das kündigten beide Unternehmen am Mittwoch an. Ziel der Kooperation ist es, potenzielle Engpässe in der Montage von Fahrzeugen schneller zu erkennen, verfügbare Ressourcen für besonders lukrative Modelle zu priorisieren und ungeplante Ausfallzeiten in der Produktion zu verhindern.

Im Idealfall sind die Fabriken von Mercedes mit den Clouddiensten von Microsoft künftig so stringent vernetzt, dass drohende Lieferverzögerungen bereits proaktiv mithilfe von Echtzeitsimulationen und einer angepassten Fertigung unterbunden werden können. Als positiven Nebeneffekt rechnet Mercedes damit, die Effizienz in seiner Autoproduktion bis zum Jahr 2025 um ein Fünftel steigern zu können.