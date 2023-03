Volkswagen Bernd Osterloh verliert Posten als Traton-Personalchef

Düsseldorf, Berlin Der Lastwagenhersteller Traton baut den Vorstand deutlich um. Finanzchefin Annette Danielski und Personalvorstand Bernd Osterloh sollen ihren Posten vor dem Ende ihrer Vertragslaufzeit verlassen, erfuhr das Handelsblatt aus Konzernkreisen. Vor seinem Wechsel in das Management von Traton war Osterloh jahrelang Betriebsratschef bei der Konzernmutter Volkswagen und damit einer der bekanntesten Gewerkschafter des Landes. Den Umbau will der Lkw-Bauer im weiteren Tagesverlauf bekannt geben.

Die Ressorts von Danielski und Osterloh sollen zum nächstmöglichen Zeitpunkt unter der Leitung von Michael Jackstein zusammengeführt werden. Jackstein ist derzeit Leiter des Büros von VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch und gilt als dessen rechte Hand. Mit der Bündelung von Finanzen und Personal wird Jackstein bei Traton gleich doppelt mit Macht ausgestattet.

Neu in den Vorstand aufrücken wird neben Jackstein die Scania-Managerin Catharina Modahl Nilsson, die Technikvorständin wird. Der Vorstand bleibt damit mit sechs Mitgliedern in seiner Größe unverändert. Das Unternehmen wollte sich dazu zunächst nicht äußern.

Traton-Vorstand Osterloh: Aus nach zwei Jahren

Bernd Osterloh verliert damit seinen Topposten als Traton-Personalchef nach nicht einmal zwei Jahren. Im Mai 2021 war der heute 66-Jährige aus dem Gesamtbetriebsrat in den Traton-Vorstand gewechselt. Die Personalie galt seinerzeit als umstritten, auch weil Osterloh in seiner Funktion als oberster Arbeitnehmervertreter als harter Gegenspieler des Topmanagements in Wolfsburg galt.

Gehaltsmäßig dürfte sich der Wechsel für den einstigen Betriebsratschef jedoch gelohnt haben. So verdiente Osterloh laut Geschäftsbericht 2022 bei Traton 1,656 Millionen Euro – einschließlich Versorgungsaufwendungen. Osterlohs Vertrag bei Traton läuft nach Handelsblatt-Informationen noch bis Mitte 2024 weiter.

Erweiterte Konzernleitung soll Traton-Marken zusammenführen

Traton wird seit 2021 in Personalunion vom Scania-Chef Christian Levin geführt. Der Aufsichtsrat von Traton will seinen Vertrag verlängern, wie das Handelsblatt erfuhr. Zwischen Levin und Osterloh hatte es zuletzt Spannungen gegeben, da Levin zunehmend Bereiche des Unternehmens in Schweden ansiedeln wollte. Traton ist durch die Fusion von MAN, Scania sowie VW Lateinamerika entstanden; später kam noch der US-amerikanische Hersteller Navistar hinzu.

Unter Levin sollen die Marken des Lkw-Konzerns enger zusammengeführt werden. Funktioniert hat das bislang nur bedingt. Eine erweitere Konzernleitung soll künftig bei der Integration helfen – bestehend aus dem MAN-Beschaffungschef und ehemaligen VW-Vorstand Murat Aksel, dem Scania-Entwicklungschef Anders Williamsson und Navistar-Produktionsleiter Stefan Palmgren. Sie sollen Levin zuarbeiten.

Scania ist noch immer die klare Nummer eins im Konzerngebilde. 2022 lag die operative bereinigte Rendite bei den Schweden bei 8,6 Prozent. Zum Vergleich: MANs Marge erreichte zuletzt gerade einmal 1,2 Prozent und damit noch weniger als im Vorjahr. Der Münchener Bus- und Lkw-Hersteller litt im Frühjahr 2022 stark unter fehlenden Kabelbäumen, die bis dahin nur in der Ukraine produziert wurden. Inzwischen läuft die Produktion dort wieder.

Muss die Lkw-Marken MAN, Scania und Navistar für Volkswagen vereinen. Traton-Chef Levin

Dennoch ist Traton weit von seinen ambitionierten Zielen entfernt. Bis 2024 sollen die Marken im Konzern zusammengenommen neun Prozent Marge erwirtschaften (aktuell 5,1 Prozent).

Traton hatte Anfang März positive Jahreszahlen vorgelegt. 2022 stieg der Umsatz dank der Übernahme des US-Herstellers Navistar und guter Geschäfte mit Wartung und Ersatzteilen um knapp ein Drittel auf einen Rekordwert von 40,3 Milliarden Euro. Der bereinigte Betriebsgewinn verbesserte sich 2022 um 472 Millionen Euro auf 2,1 Milliarden Euro, was unter anderem an höheren Verkaufspreisen lag.

Für das laufende Jahr sagte die Volkswagen-Tochter ein Plus bei Absatz und Umsatz von jeweils fünf bis 15 Prozent voraus.

Mehr: Pkw- und Lkw-Hersteller empört über neue Abgasnorm Euro 7