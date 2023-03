Volkswagen Deutsche Argo-Mitarbeiter erhalten Übernahmeangebot von VW

Nach langem Zögern wird der deutsche Teil des KI-Start-ups abgewickelt. Die Programmierer sollen zu VWs krisengeplagter Softwareeinheit wechseln.

Volkswagen will die Belegschaft der deutschen Gemeinschaftsfirma von Argo AI übernehmen. (Foto: Argo AI) Autonomer Test-VW in Hamburg

Düsseldorf, Berlin Der Autobauer Volkswagen will die Belegschaft der deutschen Gemeinschaftsfirma von Argo AI übernehmen. Bis zu 224 Beschäftigte würden übernommen, erfuhr das Handelsblatt aus Konzernkreisen. Diese Zahl habe Thomas Sedran, Vorstand der IT-Tochter Cariad, am Mittwoch auf einer Mitarbeiterversammlung genannt. Argo AI ist auf die Bereiche Künstliche Intelligenz (KI) und autonomes Fahren spezialisiert.

Neben den Wolfsburgern war auch der US-Autobauer Ford an der Gesellschaft beteiligt, die in der Spitze weltweit mehr als 2000 Mitarbeiter beschäftigte. Im vergangenen Oktober hatten die Hersteller jedoch das Aus für Argo angekündigt, die Entwicklung selbstfahrender Autos hatte länger gebraucht als geplant.

Die Hoffnung auf fahrerlose Fahrzeuge gibt VW indes nicht auf: Automatisiertes Fahren werde den Verkehr sicherer und komfortabler machen, sagte Sedran auf der Veranstaltung. „Deshalb investieren wir in den Ausbau unserer Fähigkeiten in der Entwicklung automatisierter Fahrerlebnisse.“ Aus dem Grund würden die Mitarbeiter der deutschen Argo-Tochter übernommen, so Sedran.