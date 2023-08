Autobauer aus China füllen in Russland die Lücke, die deutsche Konzerne gerissen haben. Neue Importhürden aus Moskau könnten nun aber zu einem Strategiewechsel führen.

Düsseldorf Im ehemaligen Volkswagen-Werk im russischen Kaluga könnten schon bald chinesische Autos vom Band laufen. Derzeit verhandelt die Marke Chery mit den neuen Eigentümern des Werks, wie das Handelsblatt von mit den Gesprächen vertrauten Personen erfahren hat. Bereits zuvor gab es Gerüchte, dass die Chinesen ihre ausschließlich in Russland vermarktete Limousine Omoda S5 in Kaluga bauen könnten.

Volkswagen hatte das Werk südwestlich von Moskau bis zum Ausbruch des Ukrainekriegs im März 2022 betrieben und den Standort im Mai 2023 an die Finanzgesellschaft Art Finance verkauft. Dahinter steht die russische Händlergruppe Avilon.

Seither ist unklar, was mit dem Autowerk passiert. VW hatte in Kaluga zuletzt die Modelle Polo und Tiguan sowie den Kompaktwagen Skoda Rapid gefertigt. Im Jahr vor dem Krieg produzierte der VW-Konzern in Russland knapp 120.000 Fahrzeuge.



