 Volkswagen: Ein neues Werk für die Elektromarke Scout entsteht

Volkswagen muss seinen US-Absatz steigern, die nötigen Trucks soll die neue Tochter bauen. Der Bau des neuen Werks in South Carolina ist nun besiegelt – und der hohe Einsatz nicht allen geheuer.

Das Scout-Werk stellt die größte Investition in der Geschichte South Carolinas dar. (Foto: Scout Motors) Zeremonie zur Vertragsunterzeichnung in Columbia

Columbia Für Scott Keogh ist es ein „magischer Moment“, in dem der Chef der neuen VW-Konzerntochter Scout in den USA den Bau einer Fabrik besiegelt. „Es ist an der Zeit, dass Amerika wieder groß träumt. Und wieder großartige Dinge baut“, ruft Keogh vor dem Regierungssitz des US-Bundesstaats South Carolina.

Vor dem State Capitol in Columbia haben sich die Abgeordneten samt Gouverneur Henry McMaster versammelt, um mit Keogh einen Zukunftsdeal zu besiegeln. Unweit der Stadt soll ein Volkswagen-Werk entstehen.

Groß ist der Traum, und groß ist das Preisschild, das an der Marke Scout hängt. Zwei Milliarden Dollar investiert der VW-Konzern in die Fabrik. Hinzu kommen weitere Millioneninvestitionen bei Zulieferern. 200.000 Scout-Pick-ups und -SUVs sollen ab Ende 2026 hier jährlich produziert, 4000 Jobs geschaffen werden.

