Volkswagen „Ein Skandalurteil“: VW muss Betriebsräten ab Februar das Gehalt kürzen

Rund ein Drittel der Arbeitnehmervertreter im VW-Konzern bekommt bald weniger Gehalt. Grund ist ein BGH-Entscheid. Die IG Metall kritisiert das Urteil. Betroffene dürften klagen.

Im Konzern stehen für einige Arbeitnehmervertreter Gehaltskürzungen an. (Foto: dpa) Autostadt in Wolfsburg

Düsseldorf In den vergangenen Wochen rumorte es kräftig im VW-Betriebsrat. Grund ist ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH), das empfindliche Gehaltskürzungen mit sich bringen könnte. Das Handelsblatt berichtete.

Inzwischen ist die schriftliche Begründung der BGH-Entscheidung öffentlich. Nun ist klar: Bis zu 80 der rund 250 Arbeitnehmervertreter im Konzern soll mit der Auszahlung im Februar das Gehalt gekürzt werden. Das erfuhr das Handelsblatt aus mit dem Vorgang vertrauten Kreisen.

Demnach sollen die Einbußen in Einzelfällen die Hälfe des Gehalts ausmachen. In der Spitze liegen die Kürzungen nach Handelsblatt-Informationen bei bis zu 4000 Euro monatlich. Von dem BGH-Urteil stark betroffen dürften aber auch mittlere Einkommen sein. So ist dem Handelsblatt der Fall eines führenden VW-Betriebsrats bekannt, der von Entgeltstufe 17 auf Entgeltstufe 8 fallen würde. In Bruttogehältern ausgedrückt heißt das: 3800 Euro statt 6100 Euro – 2300 Euro weniger im Monat.