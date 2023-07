Volkswagen Erste Klagen gegen Kürzungen von Betriebsrat-Vergütungen bei VW erfolgreich

Erfolg aus Arbeitnehmervertreter-Sicht: Die ersten BR-Mitglieder bei VW werden trotz eines umstrittenen Urteils wieder so bezahlt wie früher. Bei den Gerichten liegen Dutzende weitere Klagen.

Die Kürzungen betrafen auch den ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden. (Foto: dpa) Bernd Osterloh

Düsseldorf Drei Betriebsräte von Volkswagen haben sich vor Gericht erfolgreich gegen Gehaltskürzungen in Folge eines Urteils des Bundesgerichtshofes (BGH) gewehrt. Das Arbeitsgericht Braunschweig verurteilte den Autobauer am Mittwoch in zwei Fällen dazu, den finanziellen Nachteil der beiden Kläger wieder rückgängig zu machen. Auch in einem weiteren Fall in Emden verbuchte der Kläger einen Erfolg, wie ein Gerichtssprecher sagte.

Der BGH, Deutschlands höchstes Strafgericht, hatte Mitte Januar die Freisprüche für vier VW-Personalmanager in einem Untreueprozess vor dem Landgericht Braunschweig aufgehoben. In seiner schriftlichen Begründung kassierte der BGH darüber hinaus die Betriebsratsvergütung nach dem Modell der sogenannten „hypothetischen Karriere“.

Vielmehr sei ein Betriebsratsgehalt „nach der Vergütung vergleichbarer Arbeitnehmer mit betriebsüblicher Entwicklung zu bemessen“. Genau dieser Passus betrifft eine höhere zweistellige Anzahl von Arbeitnehmervertretern bei VW.

Der Konzern hatte nach Handelsblatt-Informationen seinen Betriebsräten in der Spitze das Gehalt um bis zu 4000 Euro monatlich gekürzt. Mehrerer Arbeitnehmervertreter klagten dagegen, so in Braunschweig, Emden und Salzgitter. Allein aus Braunschweig gingen 20 Klagen ein. In erster Instanz gab es nun drei Niederlagen für VW. Ein Sprecher des Konzernbetriebsrats begrüßte die Entscheidung der Arbeitsgerichte „als eine erste Klarstellung sehr“. Aus Sicht des Sprechers verstünden die Arbeitsgerichte das umstrittene BGH-Urteil vom Jahresanfang mit Blick auf die hypothetische Karriere von Betriebsräten so, „dass eine solche grundsätzlich weiterhin möglich ist“. Aus diesem und weiteren Verfahren erhoffen sich beide Seiten mehr Rechtssicherheit, Planbarkeit und Verlässlichkeit bei der Frage, wie Betriebsräte korrekt bezahlt werden können. Die hypothetische Karriere ist ein beliebtes Vergütungsmodell für zahlreiche Betriebsräte in deutschen Industrieunternehmen, nicht nur bei VW. Auch Beobachter von außen haben in dem Zusammenhang die seit vielen Jahren geltenden rechtlichen Bestimmungen als zu schwammig kritisiert. Mit Agenturmaterial Mehr: Wegen Gehaltskürzung nach BGH-Urteil – Dutzende Betriebsräte wollen gegen VW klagen.