Volkswagen Ex-Konzernvorstände von VW müssen wegen Betriebsratsgehalt erneut auf die Anklagebank

Der Freispruch ist aufgehoben, der Streit über eine zu hohe Vergütung der VW-Betriebsräte muss neu verhandelt werden. Das sorgt nicht nur im Konzern für Unruhe.

Die Freisprüche für die VW-Personalmanager sind aufgehoben. Sie müssen doch wieder eine strafrechtliche Verfolgung befürchten. (Foto: dpa) Horst Neumann (l). und Karlheinz Blessing

Düsseldorf Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Freisprüche für zwei ehemalige Volkswagen-Konzernvorstände und zwei weitere frühere VW-Personalmanager aufgehoben. In dem Verfahren geht es um mögliche Untreue im Zusammenhang mit der Entlohnung von führenden Betriebsräten, darunter der langjährige Vorsitzende des Gesamt- und Konzernbetriebsrats, Bernd Osterloh.

Das Urteil des Landgerichts Braunschweig genüge nicht den gesetzlichen Anforderungen, hat der 6. Senat des BGH am Dienstag in Leipzig entschieden. Die Richter in Braunschweig müssen nun ein zweites Mal in der Sache ein Urteil fällen: Der Fall wurde zur erneuten Verhandlung an eine andere Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts zurückverwiesen.

Auslöser des Verfahrens sind die Gehälter, die mehrere leitende Betriebsräte von Volkswagen zwischen 2011 und 2016 erhalten hatten. Topverdiener in dieser Zeit war Osterloh. In seinem besten Jahr kassierte er nach eigener Aussage zusammen mit Bonuszahlungen sogar rund 750.000 Euro.