 Volkswagen: Gericht friert VW-Vermögen in Russland ein

Eigentlich sollte der Verkauf des VW-Werks im russischen Kaluga in den kommenden Tagen abgeschlossen werden. Eine Klage des Autobauers Gaz dürfte das nun verzögern.

Seit dem russischen Angriffskrieg stehen die Bänder still. (Foto: dpa) VW-Produktion in Kaluga

Düsseldorf Ein russisches Gericht hat am Montag alle Vermögenswerte des deutschen Autobauers Volkswagen in Russland eingefroren. Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, hatte der russische Autobauer Gaz gegen VW geklagt, nachdem der deutsche Konzern die Zusammenarbeit im August beendet hatte. Gaz hatte bis dahin in seinem Werk in Nischni Nowgorod Fahrzeuge für VW produziert.

Einer der Miteigentümer von Gaz ist der Oligarch Oleg Deripaska. Der 55-Jährige steht auf westlichen Sanktionslisten.

Gaz bezifferte den Schaden laut einem Bericht der russischen Tageszeitung „Kommersant“ auf 15,6 Milliarden Rubel (umgerechnet 190 Millionen Euro). Demnach wurde die Klage am 14. März eingereicht und am 17. März zugunsten von Gaz entschieden. Zunächst hatten die Nachrichtenagenturen Reuters und Interfax berichtet.

Kaluga: Verkauf von russischem VW-Werk dürfte sich verzögern