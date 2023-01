 Volkswagen: Gravierende Gehaltskürzung für VW-Betriebsrat erwartet

Zum Teil droht den Arbeitnehmervertretern infolge eines BGH-Urteils die Halbierung des Gehalts. Die Kürzungen könnten schon ab Februar gelten. Womöglich sind auch andere Konzerne betroffen.

Viele Arbeitnehmervertreter bei Volkswagen müssen mit Gehaltseinbußen rechnen. (Foto: imago images / regios24) VW-Hochhaus in Wolfsburg

Düsseldorf Es sind nervenaufreibende Tage für die rund 250 Betriebsrätinnen und Betriebsräte im Volkswagen-Konzern. Grund ist eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs (BGH) von Mitte Januar. Diese dürfte empfindliche Gehaltskürzungen für zahlreiche Arbeitnehmervertreter mit sich bringen.

Nach Handelsblatt-Informationen gingen in den vergangenen Tagen an etwa 170 Betriebsratsmitglieder bei VW Schreiben raus. Wer jetzt schon schriftlich Notiz bekommen hat, kann in der Regel aufatmen. Für ihn oder sie ändert sich durch die BGH-Entscheidung nichts. Alle anderen Arbeitnehmervertreter müssen jedoch mit Gehaltseinbußen rechnen.

Aktuell würden mehrere Szenarien möglicher Gehaltskürzungen durchgespielt, heißt es von Konzerninsidern. Nach Lage der Dinge sollen die Einschnitte bei rund 20 der betroffenen Betriebsräte gravierend sein. Ihnen drohen Einbußen von rund der Hälfte ihres bisherigen Gehalts. In Einzelfällen gehe es um monatliche Summen von rund 4000 Euro. Schon Ende Februar könnten die Kürzungen zum Tragen kommen. Das hat das Handelsblatt aus mit dem Vorgang vertrauten Kreisen erfahren.

