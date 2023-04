Volkswagen ID.4 wird in den USA nun doch durch IRA gefördert

New York Die US-Regierung hat am Mittwoch die finale Version der Liste der Elektroautos veröffentlicht, die in den Genuss der Steuerrabatte aus dem Inflation Reduction Act kommen, dem milliardenschweren Subventionspaket von Präsident Joe Biden. Die gute Nachricht aus Sicht von Volkswagen: Die Wolfsburger erhalten nun doch die staatliche Förderung.

Gemäß der Liste erhält der Elektro-Hoffnungsträger ID.4, ein in Chattanooga gebautes SUV, den Steuerrabatt in der vollen Höhe von 7500 Dollar.

Volkswagen qualifiziert sich damit als einziger ausländischer Hersteller zumindest mit einem Auto für die Förderung. Alle anderen Konkurrenten aus Deutschland, Korea, Japan und anderen Ländern gehen vollständig leer aus.

Der ID.4, der zum Basispreis von knapp 39.000 Dollar angeboten wird, werde nun „nicht nur äußerst erschwinglich, sondern auch wettbewerbsfähig mit konventionellen Kompakt-SUVs“, teilte Volkswagen mit. „Dank lokaler Fertigung und Beschaffung“ komme man für den vollen Steuerrabatt infrage.

„Dies ist eine großartige Nachricht für die Verbraucher in den USA, denn sie erweitert die Auswahl an wirklich erschwinglichen Elektrofahrzeugen“, erklärte VW-Nordamerikachef Pablo Di Si.

Verwirrung um Förderliste

Noch am Montag hatte die Agentur Reuters gemeldet, der ID.4 komme nicht in den Genuss der Steuergutschrift. Wie das Handelsblatt berichtet hatte, hatte Volkswagen nicht rechtzeitig zur Veröffentlichung der ersten Version der Liste den nötigen Nachweis über die Herkunft von Batteriekomponenten erbracht.

Der Hintergrund ist eine fehlende Bescheinigung. So hatte laut Konzernkreisen erst am Dienstag der koreanische Zulieferer SKI die nötige Bescheinigung beigebracht, die Volkswagen im Anschluss an die US-Regierung übermitteln konnte. Ein Sprecher wollte den Vorgang am Mittwoch auf Anfrage nicht weiter kommentieren.

Bei Volkswagen rechnet man damit, dass der Steuerrabatt in voller Höhe zu einem wichtigen Verkaufsargument in der Händlerorganisation wird. Der Konzern ist auf den Verkaufserfolg des ID.4 angewiesen, will sich Wolfsburg doch mit einer deutlichen Steigerung des US-Marktanteils zumindest ein Stück weit vom chinesischen Markt unabhängiger machen.

Der ID.4 hat sich im ersten Quartal in Nordamerika 10.000-mal verkauft, eine Verdreifachung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damit war er laut Unternehmensangaben das viertmeistverkaufte Elektrofahrzeug am Markt. Nordamerikachef Di Si setzt in den kommenden Jahren auf weitere Elektro-SUVs „made in America“.

Neben dem ID.4 werden Elektroautos der US-Marken Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Ford, Jeep, Lincoln und Tesla gefördert.

Die Steuererleichterungen sind Teil des 430 Milliarden Dollar schweren Inflation Reduction Act zur Stärkung des Industriestandorts USA. Damit Kunden Zugang zu den Geldern bekommen, müssen verschiedene Subventionskriterien erfüllt werden. So müssen die Fahrzeuge beispielsweise in den USA zusammengebaut werden, auch müssen mindestens 50 Prozent des Werts der Batteriekomponenten aus heimischer Produktion stammen. Zudem gelten Preis- und Einkommensgrenzen.

