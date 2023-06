Volkswagen Kernmarke VW will bis 2026 zehn Milliarden Euro mehr Gewinn machen

Die Wolfsburger legen Details zu ihren Umbauplänen samt ambitionierter Renditeziele vor. So soll die Kernmarke VW im zweistelligen Milliardenbereich zulegen.

Die Marke VW soll bis 2026 6,5 Prozent Rendite aufweisen. (Foto: IMAGO/Sylvio Dittrich) Produktion des ID.3

Frankfurt Der Autobauer Volkswagen will den operativen Gewinn bis 2026 um zehn Milliarden Euro steigern und eine Rendite von 6,5 Prozent erreichen. Das kündigte Markenchef Thomas Schäfer am Mittwoch auf der Betriebsversammlung im Stammwerk Wolfsburg an. Das Handelsblatt hatte bereits über eine entsprechende Erhöhung um mehrere Milliarden Euro berichtet.

Bis Oktober sollen zusammen mit den Arbeitnehmervertretern Meilensteine eines Programmes erarbeitet und verabschiedet werden. „Wir starten eine große, gemeinsame Kraftanstrengung, um die Marke VW zu neuer Stärke zu führen und robust für die Zukunft aufzustellen“, erklärte Schäfer. Betriebsratschefin Daniela Cavallo forderte dazu eine „überzeugende Verzahnung der strategisch entscheidenden Felder Konzern-Steuerung, Zusammenarbeit der Marken, Fokus auf Software und Produktqualität.“

Die neuen Vorgaben für die Kernmarke Volkswagen sind Teil einer Generalüberholung der Konzernstrategie, die Vorstandschef Oliver Blume am 21. Juni auf einer Investorenkonferenz präsentieren will. Mit Einsparungen und mehr Synergieeffekten durch engere Zusammenarbeit der Konzernmarken will er die Rentabilität von Europas größtem Autokonzern steigern. Mehr: VW-Chef Oliver Blume plant „größten Umbau seit Jahrzehnten“.