An diesem Montag bereiten Aufsichtsrat und Vorstand den möglichen Startschuss für den wichtigen Porsche-IPO vor. Dass dieser ein Erfolg wird, ist aber noch lange nicht gesagt.

Startschuss für den Börsengang dürfte bald fallen. (Foto: dpa) Porsche-Zentrale in Stuttgart

Düsseldorf, Frankfurt Seit Monaten wird über den Porsche-Börsengang spekuliert. Jetzt steht Volkswagen, Eigentümer des renditestarken Stuttgarter Sportwagenbauers, vor der unmittelbaren Entscheidung: „Am Montag wird es ernst“, hieß es am Wochenende in Konzernkreisen. Der Startschuss für den Börsengang soll vorbereitet werden.

VW hatte bereits am 24. Februar seine Absicht erklärt, Porsche noch 2022 an die Börse bringen zu wollen – genau an dem Tag, an dem die russische Armee in der Ukraine einmarschierte. Seitdem herrscht Ungewissheit, ob Volkswagen seine Börsenpläne überhaupt realisieren kann. Zu groß ist die Volatilität an den Finanzmärkten.

Porsche gilt dennoch als so wertvoll, dass trotz aller Bedenken Volkswagen den Börsengang der Tochter wahrscheinlich am Montag freigeben dürfte. Frühestens Ende September könnte dann der Börsengang stattfinden. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

1. Was genau passiert an diesem Montag?

