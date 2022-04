Volkswagen, Mercedes & Co. So beschleunigen die Autohersteller die Entwicklung neuer Modelle

Düsseldorf, München In der Autoindustrie läuft die Entwicklung eines neuen Modells nach einem streng vorbestimmten Zeitplan. Im sogenannten „Produktentstehungsprozess“ (PEP) werden die einzelnen Entwicklungsschritte manchmal sogar bis auf einzelne Wochen heruntergebrochen. Erste Entwürfe eines neuen Autos, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die Vorbereitung der Serienfertigung – jedes Detail ist über Jahre im Voraus festgelegt.

Doch die etablierten Autohersteller haben sich damit selbst Ketten angelegt. Die Produktentwicklung dauert auch aus Sicht von Unternehmen wie Volkswagen, Mercedes und Stellantis inzwischen viel zu lange. Diese Erkenntnis ist in Wolfsburg, in Stuttgart und in Paris vor allem durch Druck von außen gereift. Neue Anbieter wie Tesla haben den etablierten Konzernen gezeigt, dass alles viel schneller und flexibler geht. Jetzt wollen auch die deutschen Autohersteller ihre Produktentwicklung deutlich verkürzen.

Am stärksten wirbt Volkswagen damit, dass künftige Modellgenerationen die Produktentwicklung deutlich schneller durchlaufen werden. „Wir verkürzen die Entwicklungszeiten um 25 Prozent. Fahrzeugprojekte werden künftig in 40 Monaten statt wie bisher in 54 Monaten entstehen“, verspricht Thomas Ulbrich, Entwicklungsvorstand der Marke Volkswagen. Einfach gerechnet: Aus gut vier Jahren sollen künftig etwas mehr als drei Jahre werden, was ungefähr dem Tesla-Niveau entspräche.

Damit Volkswagen dieses Versprechen erfüllen kann, muss Ulbrich allerdings seine eigene Entwicklungsabteilung umbauen. Außerdem braucht er eine einheitliche Software-Architektur, die über mehrere Modellgenerationen verfügbar ist und die nicht mehr bei jedem neuen Fahrzeug komplett verändert werden muss. Der Volkswagen-Konzern arbeitet an solch einem einheitlichen Betriebssystem für alle künftigen Fahrzeuge, dem sogenannten „VW.os“.

Die verkürzten Entwicklungszeiten seien dann möglich, so Ulbrich, „wenn die Software-Grundarchitektur einmal steht“. Bei Volkswagen soll das einheitliche Betriebssystem voraussichtlich in den Jahren 2025/26 bereitstehen.

Der Entwicklungsvorstand der Marke Volkswagen bei einem Handelsblatt-Interview 2020. (Foto: Nils Bröer für Handelsblatt) Thomas Ulbrich

Kürzere Entwicklungszeiten senken natürlich spürbar die Entwicklungskosten. Über mehrere Jahre hinweg können das Milliarden werden. Um schneller zu werden, muss Ulbrich aber auch die Arbeitsabläufe in den Entwicklungsabteilungen verändern. Ulbrich spricht davon, „dass die Fahrzeugentwicklung Tempo macht beim Umbau von Volkswagen zum Tech-Unternehmen.“

Bislang dominierte in der Fahrzeugentwicklung das Abteilungsdenken. Wie in einem Silo arbeitete jeder einzelne Bereich an seinem eigenen Bauteil. Das kann der Motor für die Scheibenwischer sein oder die Lichtmaschine. In dieser sehr tradierten Fahrzeugentwicklung denkt der einzelne Ingenieur weniger an das gesamte System, das Auto, sondern an das einzelne Bauteil, das zu einem bestimmten Zeitpunkt im Produktentstehungsprozess fertig sein muss.

Ulbrich gibt sich überzeugt, dass er alte Denkmuster in der Wolfsburger Fahrzeugentwicklung aufbrechen kann. Für das neue „Systems Engineering“ gebe es bereits Vorbilder aus anderen Industriesparten wie dem Flugzeugbau, die entsprechend auf die Autoindustrie übertragen werden müssten. Volkswagen will dafür auch die nötigen baulichen Voraussetzungen schaffen. In Wolfsburg entsteht deshalb das neue Entwicklungszentrum „Campus Sandkamp“. Dort sollen nicht mehr einsame Büroflure dominieren. Allein mit einer großzügigen Architektur will Volkswagen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die eigenen Ingenieure in einer viel offeneren und transparenteren Art und Weise zusammenarbeiten können. Der Autohersteller nimmt dafür rund 800 Millionen Euro in die Hand, mit den Bauarbeiten soll voraussichtlich in diesem Jahr begonnen werden. 4000 Entwickler werden dort einen Arbeitsplatz bekommen - aber auch Mitarbeiter wichtiger Zulieferer eingebunden werden.

Schließlich plant Entwicklungsvorstand Thomas Ulbrich mit sogenannten „Sprints“, wie sie in der IT-Branche üblich sind. In entscheidenden Phasen der Entwicklung eines neuen Autos wird das Arbeitstempo erhöht, um den vorgegebenen zeitlichen Rahmen auf jeden Fall einhalten zu können – und um am Ende wirklich bei den versprochenen 40 Monaten Entwicklungszeit herauszukommen.

Auch Mercedes will auf 40 Monate kommen

Um im Kampf gegen Wettbewerber wie Tesla, Nio oder Lucid, Sony oder Apple bestehen zu können, müssten etablierte Autohersteller in „ganz neue Zyklen kommen“, bestätigt Markus Schäfer, Chief Technology Officer (CTO) von Mercedes-Benz: „Die Formel heißt Geschwindigkeit.“ Konkret strebt der Stuttgarter Autohersteller an, die Entwicklungszeit für Haupttypen wie GLC oder E-Klasse von der Skizze bis zum fertigen Fahrzeug von 58 auf 40 Monate zu reduzieren. Ableitungen von bestehenden Baureihen, also beispielsweise Kombis oder Coupés, könnten noch schneller konzipiert werden, erklärt Schäfer.

In der Entwicklungszentrale im schwäbischen Sindelfingen hat die Marke mit dem Stern gerade für 200 Millionen Euro einen „Electric Software Hub“ errichtet. Ganz oben im achten Stock des Gebäudes sitzen die Coder des Dax-Konzerns, die Programmierer. Dazu kommen die Labore der Vorintegration und Bereiche für spezielle Prüfstände, in denen Steuergeräte, Komponenten und teils sogar Erprobungsfahrten vollautomatisiert auf dem Computer simuliert werden können. Erst in den unteren Etagen werden reale Fahrzeug-Prototypen getestet.

Dieser fließende Prozess – von den ersten Software-Zeilen bis zum physischen Produkt – beschleunige die Entwicklung immens, meint Schäfer. Er will seinen Programmierern und Ingenieuren ähnlich wie Volkswagen eine neue Kultur verordnen: „Deutlich crossfunktionaler", „weniger Hierarchie", mehr Standorte sollen „physisch und virtuell" zusammenarbeiten. Der Industriekonzern Mercedes soll eine neue Mentalität entwickeln – so wie das kleine Formel-1-Team, das Mercedes sponsert. Es komme künftig darauf an, die „letzte Millisekunde rauszuholen“, so Schäfer weiter.

Einen vergleichbaren Ansatz verfolgt Stellantis. „Wir entkoppeln die Entwicklung von Hardware und Software komplett“, kündigt Software-Chef Yves Bonnefont an. Dadurch könne der Konzern seinen Kunden in viel kürzeren Abständen mit regelmäßigen Software-Updates mehr Innovationen anbieten. „So halten wir unsere Fahrzeugflotte frisch und erhöhen das Entwicklungstempo teils um das Zwanzigfache. Das eröffnet uns ganz neue Geschäftsmodelle“, betont Bonnefont.

BMW legt sich nicht konkret fest, um wie viele Monate der Entwicklungsprozess verkürzt werden soll. Stattdessen spricht der Autohersteller davon, dass die Entwicklungszeit mithilfe neuer Arbeitsmodelle stetig verkürzt worden sei. Das gelte auch für die Zukunft. „Ressort-übergreifende Teams, das Arbeiten nach agilen Methoden und ausschließlich an Wertschöpfung orientierte Prozesse sind der wichtigste Bestandteil für ein signifikantes Plus an Flexibilität und Effizienz“, erklärt ein BMW-Sprecher.

Kritische Beobachter der Autoindustrie sind überzeugt davon, dass sich die alten und bislang bewährten Entwicklungsprozesse nicht mehr halten lassen. Alles müsse deutlich schneller vorangehen, das erwarteten am Ende auch die Kunden, die Autokäufer. Neue Wettbewerber hätten gezeigt, dass das möglich sei. „Tesla ist einfach flexibler“, sagt Stefan Bratzel, Professor am Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach. Das Unternehmen von Elon Musk besitze eine „höhere Agilität“ als der über Jahrzehnte gewachsene Koloss Volkswagen. Als junger und noch deutlich kleinerer Autohersteller sei Tesla im Vorteil.

Tesla ist schneller und flexibler

Das habe sich beispielhaft im zurückliegenden Jahr während der Versorgungskrise bei Halbleitern gezeigt. „Tesla macht das mit Abstand besser“, ergänzt der Professor. Als bestimmte Chiptypen nicht geliefert werden konnten, änderte der US-Hersteller einfach die Software seiner Autos. Die neue Software und lieferbare Chips passten dann wieder zusammen. Tesla ist nicht nur bei der Entwicklung neuer Modelle flexibler, sondern kann auch nach dem Produktionsstart nachträglich stärker eingreifen als etablierte Autohersteller.

Bei Unternehmen wie Volkswagen sind die Eingriffsmöglichkeiten nach dem Produktionsstart eines Modells begrenzt. Im Rahmen des VW-üblichen Modellzyklus war ein Fahrzeug auf die nächsten sechs bis sieben Jahre festgelegt. Veränderungen waren meistens nur in einem engen, vorab bestimmten Rahmen möglich.

Die Produktion von Elektroautos stellt etablierte Autohersteller wie Volkswagen vor große Herausforderungen. Bei Lieferschwierigkeiten können junge Unternehmen wie Tesla ihre Produktion viel schneller anpassen. (Foto: dpa) Hinterachse samt E-Motor

Auch das will Thomas Ulbrich ändern – mithilfe eines stark steigenden Software-Anteils. Künftige Fahrzeuggenerationen enthielten deutlich mehr IT- und Software-Pakete. In naher Zukunft müsse dann nur noch die Software für ein Auto neu geschrieben werden, um es auf dem technisch aktuellen Stand zu halten. Die drahtlose Verteilung von neuer Software „over the air“ (OTA) wie bei einem Smartphone werde deshalb auch für die Autoindustrie zu einem Routineprozess.

Fortschritte bei der nachträglichen Veränderung bereits eingeführter Modelle gibt es inzwischen auch bei Volkswagen. Seit dem Spätsommer 2020 verkaufen die Wolfsburger die ersten Autos ihrer neuen Elektrogeneration, allen voran ID.3 und ID.4. Für das nächste Jahr verspricht Volkswagen deutliche Verbesserungen für diese ersten reinen Elektroautos.

So soll beispielsweise die Ladeleistung um etwa 50 Prozent auf 200 Kilowatt gesteigert werden, was kürzere Ladezeiten bedeutet. Außerdem soll die maximale Reichweite der derzeit verfügbaren Modelle von etwa 500 auf rund 700 Kilometer erhöht werden. „Volkswagen sollte damit die Lücken zum Wettbewerb schließen“, glauben die Autoanalysten vom Schweizer Bankhaus UBS.

Zugleich arbeitet Volkswagen auch an deutlich verkürzten Produktionszeiten. Ein Auto aus der neuen „Trinity“-Elektrobaureihe soll künftig nach etwa zehn Stunden Fertigungszeit ausgeliefert werden. Bislang braucht Volkswagen noch das Zwei- bis Dreifache dieser Zeit. Verkürzte Produktionszeiten sollen gleichermaßen die neue Flexibilität von Volkswagen unter Beweis stellen – von der am Ende auch die Kunden profitieren, wenn sie nicht mehr so lange auf ihr neues Auto warten müssen.

