Die spanische Volkswagen-Tochter Seat gehört zu den Problemfällen des Konzerns. Mit der neuen Marke Cupra will CEO Wayne Griffiths die Wende schaffen.

Die Gesamtkosten für Um- und Aufbau der Elektrofertigung in Spanien hat der VW-Konzern auf rund zehn Milliarden Euro beziffert. (Foto: Bloomberg) Produktion des Cupra Formentor in Martorell

Düsseldorf Eine neue Automarke soll zum wichtigsten Standbein der Volkswagen-Tochter Seat werden: „Cupra hilft Seat zu deutlich verbesserten Renditen“, sagte Seat-Chef Wayne Griffiths im Gespräch mit dem Handelsblatt. Die Marke soll zudem einen klaren Elektrofokus bekommen. Im Jahr 2030 werde Cupra „fast ausschließlich“ elektrische Autos verkaufen, sagte Griffiths.

Mit einer Jahresproduktion von etwa 500.000 Autos ist Seat die kleinste Tochter in der gesamten Volkswagen-Gruppe. Der spanische Hersteller hatte sich auf Kleinwagen spezialisiert, die überwiegend an jüngere Kunden vor allem in Südeuropa verkauft werden sollen. Seat ist im Konzern so etwas wie die Einstiegsmarke.

Doch aus wirtschaftlicher Sicht war diese Strategie nicht besonders erfolgreich. „Seat hat sich immer schwer damit getan, profitabel zu sein“, muss auch Vorstandschef Griffiths eingestehen. Das Unternehmen ist die einzige Pkw-Tochter von VW, die 2020 und 2021 und damit in zwei aufeinanderfolgenden Jahren rote Zahlen geschrieben hat.

Regelmäßige Verluste bei Seat

